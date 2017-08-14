Процедуру жертвоприношения от своего имени можно будет поручить работникам при Центральной мечети





В этом году мусульманский праздник Курбан-айт выпадает на 1 сентября. Как известно, одним из его главных ритуалов является жертвоприношение, это основа поклонения. Но не всех животных можно закалывать, для этого существует специальный перечень жертвенных животных . К ним относятся овцы, козы, коровы и верблюды.





Возраст овец и коз должен быть, как минимум, один год, коровы – два года, а верблюда – пять лет. 6-7-ми месячный барашек, по своим размерам, схожий с годовалой овцой, годится для закалывания в качестве жертвенного животного. Предпочтительнее закалывать самца овец и коз, а также корову, нежели быка. Нельзя, в качестве жертвенного животного, закалывать таких животных, как косуля, архар, а так же птиц - курицу, петуха, гуся, утку.





Также нельзя закалывать:

- если животное слепо на один глаз;

- слабое животное, которое не в состоянии самостоятельно дойти до места закалывания;

- корноухое животное. То есть, животное, ухо которого отсутствует с рождения. То же самое можно сказать и о животном, которое родилось без хвоста;

- животное, большая часть зубов которого отсутствует;

- животное, кончики сосков вымени которого оторваны;

- животное, рог или же два рога которого сломаны от основания.





Овца или же коза приносится в жертву от имени данного человека. Корову или верблюда в жертву могут принести одновременно семь человек, при этом у всех семи намерения должны совпадать.





Желательно, чтобы человек, которому вменяется закалывание жертвенного животного, лично заколол животное или хотя бы присутствовал при закалывании. Но можно и поручить это кому-либо, посредством устного или письменного распоряжения. Достаточно лишь сказать: «Я уполномочиваю тебя заколоть жертвенное животное от моего имени».









«Многие вынуждены часами ждать своей очереди, чтобы совершить религиозный ритуал, а затем, в течение всего оставшегося времени, искать нуждающихся в их помощи.





В связи с этим, Центральная мечеть города Алматы и благотворительное сообщество "Ихляс", в преддверии наступления месяца хаджа и праздника Ид аль-Адха, объявили о проведении акции "Курбан в Центральной мечети", целью которой является содействие и облегчение мусульманам в выполнении религиозного долга, и помощь действительно нуждающимся людям.





Теперь для того, чтобы выполнить свою религиозную обязанность, достаточно будет внести средства в сообщество "Ихляс" при Центральной мечети, имамы которой берут на себя совершение жертвоприношения, а сообщество "Ихляс" - раздачу мяса нуждающимся.





Участники акции могут не только присутствовать при этом лично, но и забрать свое животное полностью, чтобы самим раздать его неимущим. Однако, если по каким то причинам они не могут или не хотят этого делать, все необходимые процедуры будут выполнены за них от их имени, что разрешено шариатом.





Участники могут раздать принесенное в жертву животное целиком, или только обязательную часть. Все это остается на их усмотрение.





Данная акция проводится уже пятый год подряд, как и в прошлом году, в этом году в жертву будут приноситься только коровы, поскольку, как показал предыдущий опыт, они оказались более востребованными.





Корова будет приноситься в жертву от семи человек, поэтому для того, чтобы принести ее в жертву, необходимо будет внести долю от ее стоимости 1:7.

Стоимость коровы составляет 250 000 тенге. 1 доля - 40 000 тенге.

Из оставшейся разницы в размере 30 000 тенге, будет произведена оплата за разделку и транспортировку мяса. Сумма, которая останется после, будет передана Сообществу "Ихляс" для закупа продуктовых корзин нашим подопечным.





Распределение мяса нуждающимся берет на себя сообщество "Ихляс".





Денежные средства для Курбана можно внести как наличными, так и с помощью перечисления на карточку".





Подготовила Торгын Нурсеитова



