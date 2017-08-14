Стали известны подробности смерти матери и ее двоих детей в ВКО
14 августа 2017, 14:55
Младшей из дочерей не было еще и года.
Трагедия произошла 10 августа вечером селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО. В одном из частных домов были найдены тела двух маленьких девочек и их матери.
Труп женщины найден висящим на проводе. На телах несовершеннолетних, возрастом 10 лет и 8 месяцев, были обнаружены резаные раны. Начато досудебное расследование по статье «убийство двух и более лиц», – сообщили Timeskz.kz в прокуратуре ВКО, которая взяла на особый контроль расследование убийства.
В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Фото с сайта azh.kz
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