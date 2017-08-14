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Биг-Бен замолкнет на четыре года

14 августа 2017, 14:59

Колокола знаменитых часов на башне Вестминстерского дворца перестанут отбивать время в связи с началом ремонта, который продлится до 2021 года.

Колокола часовой башни Вестминстерского дворца, в том числе и большой колокол, известный как Биг-Бен (так нередко ошибочно называют саму башню, однако официально она называется Башня Елизаветы), замолкнут на ближайшие четыре года, пишет РБК.

В последний раз колокола прозвонят в полдень 21 августа 2017 года, после чего замолчат вплоть до 2021 года в связи с началом ремонта.

Биг-Бен, вес которого составляет более 13 т, отбивает время каждый час, а еще четыре колокола поменьше своим перезвоном отмечают четверти часа. После начала ремонтных работ бьющие по колоколам «молотки» будут заблокированы и отключены от механизма часов. Часы на Башне Елизаветы будут и дальше отмерять время, но станут делать это «молча».

В рамках масштабных реставрационных работ планируется обновить и отремонтировать все четыре циферблата великих часов, при этом как минимум один из циферблатов всегда будет оставаться видимым для лондонцев и гостей города.

В последний раз колокола на часовой башне Вестминстерского дворца замолкали весной 2013 года: их «отключали» во время похорон Маргарет Тэтчер, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Британии. Аналогичная церемония была произведена зимой 1965 года во время похорон Уинстона Черчилля.

В 2007 году механизм великих часов останавливали на время ремонта, продлившегося шесть недель. Стрелки тогда вращал дублирующий электрический привод, а колокола молчали. В предыдущие годы колокола смолкали еще несколько раз, однако, как правило, не более чем на несколько дней или в крайнем случае месяцев. В последний раз более года они молчали во время Первой мировой войны: в 1916 году колокола остановили, чтобы их звук не могли использовать в качестве ориентира пилоты немецких цеппелинов, начавших тогда налеты на Лондон.

Евгений Калюков.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters.

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