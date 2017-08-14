В январе-июне 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-июне 2017г. по сравнению с январем-июнем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 2,3% (в январе-июне 2016г. - 0,9%).

Потребительские цены в странах Содружества в июне 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,7% (в июне 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 3,7%), цены производителей промышленной продукции повысились на 2% (в июне 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 8,4%).

январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 98,7 94,5 103,8 101,8 90,8 105,0 Армения 106,52) 112,4 150,5 106,1 99,7 101,2 Беларусь 101,0 106,1 105,2 100,3 107,3 103,4 Казахстан 103,62) 107,8 103,1 105,9 104,0 103,7 Кыргызстан 106,4 131,6 101,6 104,4 104,2 102,8 Молдова 103,12) 100,33) 122,5 95,43)4) 101,6 104,8 Россия 100,52) 102,0 102,6 99,5 101,4 102,3 Таджикистан 106,0 121,3 92,7 103,2 100,2 105,9 Туркменистан 106,22) … 100,82)5) 117,12)6)7) … 102,38) Узбекистан9) 107,8 106,0 105,1 114,47) … … Украина 102,52) 99,6 104,2 107,3 106,1 107,9 Всего по СНГ 101,02) 102,3 103,1 100,3 102,0 103,7 Справочно СНГ: январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г. 99,8 100,9 100,6 96,3 108,410) 103,710)

1) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.

2)Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г.

3) Январь-май 2017г. к январю-маю 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

6)В текущих ценах.

7) Включая оборот предприятий питания.

8) Март 2017г. к декабрю 2016г.

9) Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г.

10) Июнь 2016г. к декабрю 2015г.

Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. С 1 июня 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.