В январе-июне 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-июне 2017г. по сравнению с январем-июнем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 2,3% (в январе-июне 2016г. - 0,9%).
Потребительские цены в странах Содружества в июне 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,7% (в июне 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 3,7%), цены производителей промышленной продукции повысились на 2% (в июне 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 8,4%).
|
январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г., в процентах
|
|
Валовой внутренний
продукт
(в постоянных
ценах)
|
Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)
|
Перевозки грузов
(без
трубопроводного
транспорта)
|
Оборот розничной
торговли
(в постоянных
ценах; все каналы
реализации)
|
Индексы цен
производителей
промышленной
продукции1)
|
Индексы
потребительских
цен1)
|
Азербайджан
|
98,7
|
94,5
|
103,8
|
101,8
|
90,8
|
105,0
|
Армения
|
106,52)
|
112,4
|
150,5
|
106,1
|
99,7
|
101,2
|
Беларусь
|
101,0
|
106,1
|
105,2
|
100,3
|
107,3
|
103,4
|
Казахстан
|
103,62)
|
107,8
|
103,1
|
105,9
|
104,0
|
103,7
|
Кыргызстан
|
106,4
|
131,6
|
101,6
|
104,4
|
104,2
|
102,8
|
Молдова
|
103,12)
|
100,33)
|
122,5
|
95,43)4)
|
101,6
|
104,8
|
Россия
|
100,52)
|
102,0
|
102,6
|
99,5
|
101,4
|
102,3
|
Таджикистан
|
106,0
|
121,3
|
92,7
|
103,2
|
100,2
|
105,9
|
Туркменистан
|
106,22)
|
…
|
100,82)5)
|
117,12)6)7)
|
…
|
102,38)
|
Узбекистан9)
|
107,8
|
106,0
|
105,1
|
114,47)
|
…
|
…
|
Украина
|
102,52)
|
99,6
|
104,2
|
107,3
|
106,1
|
107,9
|
Всего по СНГ
|
101,02)
|
102,3
|
103,1
|
100,3
|
102,0
|
103,7
|
Справочно СНГ:
январь-июнь 2016г.
к январю-июню 2015г.
|
99,8
|
100,9
|
100,6
|
96,3
|
108,410)
|
103,710)
1) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.
2)Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г.
3) Январь-май 2017г. к январю-маю 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6)В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Март 2017г. к декабрю 2016г.
9) Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г.
10) Июнь 2016г. к декабрю 2015г.
Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. С 1 июня 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.