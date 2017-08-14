Законопроект, приравнивающий обладателей «Алтын белгі» ко всем другим, рассмотрят в мажилисе

Ожидается, что принят он будет осенью.

Министерство образования и науки РК внесло на рассмотрение в Мажилис законопроект, который приравнивает баллы «Алтын белгі» ко всем остальным. Ожидается, что принят он будет осенью, сообщает Zakon.kz.





На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова отметила, что министерство продолжит работу над изменением законодательства, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора «Алтын белгі».

Это связано с тем, что не все обладатели почетного знака показывают высокий уровень знаний на сдаче единого национального тестирования.





«В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения», - отметила Кобенова.





По ее словам, уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники-обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы.





Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации, руководство школ будет строго наказано. Еще раз: детям боятся нечего», - сказала Г. Кобенова. «





Стоит отметить, что МОН РК выделило дополнительно 1487 грантов.





По всем интересующим вопросам по распределению образовательных грантов, можно обратиться в Национальный центр тестирования, в котором работает общественная приемная и "горячая линия". Информация на сайте НЦТ www.testcenter.kz.



