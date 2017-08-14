В ВКО трехмесячный ребенок задохнулся в коляске
14 августа 2017, 15:08
Если будет установлена вина матери погибшего ребенка , ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
В одном из сел Глубоковского района трехмесячный малыш задохнулся в коляске, передает корреспондент YK-news.kz.
В ДВД ВКО сообщили, что вопиющий случай произошел в Глубоковском районе.
— Трагедия произошла 12 августа в селе Глубокое. По одной из версий, мать отвлеклась, а трехмесячный малыш перевернулся в коляске на живот и задохнулся. Повреждений на теле малыша не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские ведут уголовное расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего». Если вина матери погибшего ребенка будет установлена, ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
Олег Крук
Фото с сайта medikforum.ru
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