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Популярная операция для снижения веса привела к смерти уже пяти человек

14 августа 2017, 15:12

Три из пяти погибших пациентов расстались с жизнью в течение первых трёх дней после операции.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов в США заявило о начале расследования в связи со смертью пяти пациентов. Все они умерли в течение месяца после установки внутрижелудочного баллона, применяемого для снижения веса, сообщает Life.

Три из пяти погибших пациентов расстались с жизнью в течение первых трёх дней после операции. При этом Управление не знает, что стало причиной смерти — врачебные ошибки во время операции или конструкция самого баллона. Отметим, что Минздрав США ещё в феврале разослал предупреждение об опасности возникновения острого панкреатита в результате этой процедуры.

Идея установки внутрижелудочного баллона для похудения пришла в головы медиков ещё в 80-х годах. В то время для этой процедуры использовались баллоны, заполненные воздухом. К сожалению, такие устройства часто приводили к кишечной непроходимости, и от них медики отказались. Однако после того, как внутрижелудочные баллоны стали заполнять жидкостью, процедура вновь обрела популярность среди пациентов с лишним весом.

При установке внутрижелудочного баллона возможны осложнения. Чаще всего отмечается тошнота и рвота из-за непереносимости баллона. Также возможно развитие эрозий и изъязвлений желудка

Фото: westmedical.com.

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