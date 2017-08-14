Краткосрочный экономический индикатор в январе-июле 2017 года составил 105,5%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-июле 2017г. к январю-июлю 2016г. составил 105,5%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июле 2017г. составил 4049,9 млрд. тенге, что на 3,2% больше, чем в январе-июле 2016г.

Объем промышленного производства в январе-июле 2017г. составил 12344,3 млрд. тенге в действующих ценах, что на 7,7% больше, чем в январе-июле 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,5%, в обрабатывающей промышленности - на 6,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,1%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 0,4%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-июле 2017г. составил 1180,2 млрд. тенге, что больше на 2,7% чем в январе-июле 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-июле 2017г. составил 104,4%.

Объем грузооборота в январе-июле 2017г. составил 305 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 7,6% по сравнению с январем-июлем 2016г. Объем пассажирооборота составил 151,8 млрд. пкм и вырос на 3,3%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-июле 2017г. составил 102,7%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-июле 2017г. составил 102,9%.

Объем розничной торговли за январь-июль 2017г. составил 4674,2 млрд. тенге или 106,4% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-июль 2017г. составил 9985,1 млрд. тенге или 101,2% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-июне 2017г. составил 36719,7 млн. долларов CША и по сравнению с январем-июнем 2016г. увеличился на 30,5%, в том числе экспорт - 23167 млн. долларов США (на 38,3% больше), импорт 13552,7 млн. долларов США (на 19% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 августа 2017г. составило 400216 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7%, в том числе 391358 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 248490, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 240120 единиц.

Индекс потребительских цен в июле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 103,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 4,6%, непродовольственные товары - на 3,5%, платные услуги для населения - на 3,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в июле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 3,5%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июне 2017г. составили 75890 тенге, что на 1,7% выше, чем в июне 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 5,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в июле 2017г. составила 149032 тенге.

Численность безработных по оценке в июле 2017 г. составила 437 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июля 2017г. составила 96,4 тыс. человек или 1,1% к рабочей силе.