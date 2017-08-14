Премьер Армении встретил 54-й день рождения в Астане

Дмитрий Медведев отметил, встречать день рождения в командировке - хорошая примета.

Премьер-министры Казахстана и России поздравили своего армянского коллегу с Днем рождения в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.





Премьер-министр Армении Карен Карапетян в понедельник, 14 августа, отмечает свой 54-ый день рождения.





"Уважаемые коллеги, мы уже с утра поздравляли Карена Вильгельмовича с днем рождения. Но, тем не менее, от себя и всех наших коллег еще раз поздравляю с вашим днем рождения, пожелаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов вам в вашей работе", — сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание.





"Поздравления еще раз Карену Вильгельмовичу. Хорошая примета, на самом деле — встречать день рождения в командировке", — добавил председатель правительства России Дмитрий Медведев.





Премьер-министр Армении в свою очередь поблагодарил коллег за поздравления и ограничился коротким выступлением длиной около одной минуты.





"Хочу поблагодарить всех за поздравления. Сегодняшняя повестка дня была очень насыщенной, в узком составе. У нас были достаточно интересный обмен мнениями. Как наши коллеги уже отметили, сегодняшние вопросы повестки — и цифровая повестка, и энергетические рынки, и транспортные вопросы. Хочу заверить, что армянская сторона очень заинтересована и готова. Работы у нас много, интеграционного потенциала тоже очень много. Так что будем работать", — сказал Карапетян.





Заседание Евразийского межправительственного совета началось в понедельник в Астане. В заседании межправсовета участвуют премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России







