Более 60 препятствий ЕАЭС имеет в области внутренней торговли. Об этом в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Астане, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Zakon.kz





«Для дальнейшего развития торговли необходимо продолжить работу по созданию безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕврАзЭс. Уже имеются согласованные сторонами перечень препятствий, который состоит из более чем 60 препятствий. Также идет работа по подготовке дорожных карт по их устранению. Считаю необходимым рассмотреть данные дорожные карты на следующем заседании межправсовета».





Бакытжан Сагинтаев, также призвал своих коллег разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально на бумаге, проводить работу качественно и на практике.





«При этом необходимо соблюдать и исполнять договоренности уже предусмотренные договором в ЕврАзЭс» - добавил он.