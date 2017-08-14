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Казахстан поднял вопрос доступа к инфраструктуре морских портов РФ

14 августа 2017, 15:21

Необходимо обеспечить равный доступ к морским портам, вне зависимости от принадлежности экспортера к тому или иному государству-члену ЕАЭС - Сагинтаев.

Казахстан инициировал рассмотрение вопроса доступа экспортеров государств-членов ЕАЭС к услугам инфраструктуры портом Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая, что не у всех стран-партнеров по ЕАЭС имеется прямой выход на мировой океан, перевозка одним видом транспорта не подходит грузополучателям по причине высокой цены или длительного срока поставки товара. В этой связи необходимо обеспечить равный доступ к морским портам, вне зависимости от принадлежности экспортера к тому или иному государству-члену ЕАЭС» - сказал он.

«Надеемся, что в ближайшее время будет принято положительное решение» - добавил премьер-министр.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: соцсети

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