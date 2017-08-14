Встать на путь исправления

Н. Жанибекова,

председатель Специализированного межрайонного суда

по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области

С 2001 года реализуется международный проект «Ювенальная юстиция в Казахстане». С начала реализации проекта кардинально изменились подходы к профилактике правонарушений, совершаемых детьми и подростками: действуют системы защиты прав детей, профилактики их безнадзорности и правонарушений. Между тем для повышения эффективности защиты прав несовершеннолетних сегодня назрела необходимость внесения ряда изменений в законодательство.

Обеспечение соблюдения прав ребенка определено в Казахстане одним из приоритетных направлений государственной политики. Это предполагает признание за несовершеннолетним всей полноты социально-экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных в Конституции, международных договорах и иных нормативных правовых актах.

За последние годы приняты такие законодательные акты, как Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями». Казахстан также является участником ряда международных договоров, направленных на обеспечение гарантий и защиту прав ребенка, в том числе Конвенции о правах ребенка.

Важнейшим шагом на пути обеспечения прав ребенка в стране стало создание специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних (ювенальные суды) и ювенальной полиции. Это способствовало более тщательному исследованию материалов дел в отношении несовершеннолетних и обеспечило ожидаемые подходы при разрешении споров и рассмотрении дел о правонарушениях и преступлениях.

Оказывать содействие

Практически в рассмотрении каждого дела, отнесенного к подсудности нашего суда, принимают участие представители органа опеки и попечительства. При рассмотрении дел в суде выявляются проблемы взаимодействия госорганов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Одна из главных проблем - это недостаточно должное взаимодействие между государственными органами, которые в силу своих функциональных обязанностей должны защищать права и законные интересы несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К большому сожалению, госорганы, в частности, отделы образования, внутренних дел и местные исполнительные органы в лице аппаратов акимов сельских округов не должным образом взаимодействуют при проведении работы по защите прав несовершеннолетних. Полагаем, что это совершенно недопустимо, ведь речь идет о правах детей, их жизни и здоровье.

Согласно действующему законодательству, ведущая роль в вопросах координации деятельности госорганов принадлежит комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах. Согласно Типовому положению о комиссии, утвержденному постановлением Правительства от 11 июня 2001 года № 789, основными функциями комиссии являются:

- содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов;

- регулярное информирование заинтересованных ведомств о состоянии работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;

- внесение в органы опеки и попечительства предложений о поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- заслушивание отчетов руководителей заинтересованных государственных органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защите их прав и организация взаимного обмена информацией между ними по курируемым вопросам.

И это только малая часть того, что входит в компетенцию комиссий. Однако с сожалением следует отметить, что эффективность работы комиссий на сегодняшний день оставляет желать лучшего, а ведь председателями этих комиссий являются заместители акимов городов и районов. В состав комиссии, согласно Типовому положению, должны входить и входят депутаты соответствующих маслихатов, представители органов внутренних дел, образования, культуры, здравоохранения, юстиции, уполномоченного органа по вопросам занятости, опеки и попечительства, общественных и иных организаций. Зачастую работники органов опеки жалуются на то, что у них мало полномочий, к примеру, по истребованию сведений, составляющих врачебную тайну, или по розыску ответчиков, большинство из которых - лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и ведущие асоциальный образ жизни.

Вот эти вопросы, по нашему мнению, и должны решаться в рамках компетенции комиссии по делам несовершеннолетних. Если председатель комиссии на заседании поручит членам комиссии (а это и органы внутренних дел, и органы здравоохранения, образования) оказать содействие органу опеки при сборе необходимых материалов для подачи иска в суд, неужели эти органы будут игнорировать поручение заместителя акима района (города) - председателя комиссии? С прошлого года созданы местные полицейские службы, в состав которых входят и миграционная полиция, и участковые инспекторы полиции, и инспекторы ювенальной полиции. Законодательная база позволяет использовать их ресурсы в помощь органу опеки. Полагаем, что при должном желании эти вопросы вполне решаемы на местах.

За время существования нашего суда, с февраля 2012 года, мы проводили много различных семинаров и «круглых столов», писали информационные письма, где разъясняли представителям госорганов нормы действующего законодательства, давали рекомендации по правильному оформлению материалов, направляемых в суд, рекомендации по налаживанию взаимодействия между заинтересованными госорганами.

Зачастую в ходе судебного разбирательства выясняется, что с родителями не проводилась профилактическая работа на должном уровне либо она не проводилась вовсе, тогда как законодателем специально предусмотрена административная и уголовная ответственность родителей, не выполняющих родительские обязанности, а лишение родительских прав - это уже крайняя мера.

При неоднократности преступлений

Также хотелось бы остановиться на проблемных вопросах, возникающих при рассмотрении уголовных дел. Казахстан, так же, как и другие страны, столкнулся с обратной стороной смягчения уголовно-правовой ответственности несовершеннолетних лиц, а именно с рецидивом правонарушений. При этом, как показывает практика, большую часть повторных правонарушений совершают несовершеннолетние из так называемых неблагополучных семей и несовершеннолетние с различными психическими расстройствами, не исключающими их вменяемости.

Анализ ситуации с подростковой преступностью на примере дел, рассмотренных ювенальным судом, свидетельствует о необходимости применения дополнительного ряда мер как в части защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, так и усиления профилактической работы с несовершеннолетними. Определенные проблемы возникают при применении норм уголовно-процессуального законодательства, которые введены в действие с 1 января 2015 года.

Согласно ч. 7 ст. 81 Уголовного кодекса, несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 541 УПК к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым в совершении уголовного проступка, преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде содержания под стражей не применяется.

В целом считаем эти нормы правильными и соответствующими сути ювенальной юстиции. Вместе с тем данные декларативные нормы не позволяют пресечь противоправное поведение несовершеннолетних, которые систематически совершают уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести, при этом не встают на путь исправления и не реагируют на меры профилактического воздействия.

С этой проблемой Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области столкнулся в 2015-2016 годах при рассмотрении уголовных дел в отношении группы несовершеннолетних, которые за короткий промежуток времени совершили более 30 угонов транспортных средств и краж чужого имущества на территории района им. Г. Мусрепова. Указанные несовершеннолетние продолжали совершать новые преступления даже на стадии досудебного расследования и в период судебного разбирательства. За 2016 год вынесен уже третий по счету приговор в отношении этих подростков. Учитывая, что они совершили преступления средней тяжести, в соответствии с требованиями ст. 81 УК, максимальное наказание, которое суд может им назначить, - два года ограничения свободы.

При этом следует отметить, что прежняя редакция УК (ч. 7 ст. 79) предусматривала запрет на назначение наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним, впервые совершившим преступление средней тяжести. Была предусмотрена возможность назначения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним, которые систематически совершают преступления и не реагируют на более мягкие виды наказания либо меры воспитательного воздействия.

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которые систематически совершают преступления и не встают на путь исправления, суд также не может использовать нормы УК, позволяющие применить к такой категории несовершеннолетних принудительную меру воспитательного воздействия в виде помещения в организацию образования с особым режимом содержания.

В части профилактики

Также полагаю, что органам опеки и попечительства, администрации учебных заведений, сотрудникам ювенальной полиции необходимо активнее применять возможности действующего законодательства в части профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, не дожидаясь, пока они будут вовлечены в сферу уголовного судопроизводства. Так, ст. 13 Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» предусмотрена возможность направления в специальные организации образования несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, систематически совершающих правонарушения, влекущие меры административного воздействия, злостно уклоняющихся от получения начального, основного среднего и общего среднего образования, систематически совершающих самовольные уходы из семьи и детских учебно-воспитательных организаций, совершающих иные антиобщественные действия.

Зачастую путь несовершеннолетнего к совершению уголовно наказуемых деяний начинается с безнадзорности и беспризорности, совершения им мелких правонарушений, самовольных уходов из дома в вечернее и ночное время, уклонения от получения образования. И уже на этой стадии у уполномоченных органов имеется возможность пресечь противоправное поведение несовершеннолетнего, обратившись в суд с заявлением о помещении подростка в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением. Согласно ст. 332 ГПК правом обращения в суд с таким заявлением обладают органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, либо органы внутренних дел.

Кроме того, на законодательном уровне необходимо определить условия и порядок отбывания наказания несовершеннолетними осужденными, в том числе осужденными к ограничению свободы. На сегодняшний день Служба пробации осуществляет контроль над отбыванием наказания несовершеннолетними на общих основаниях с совершеннолетними лицами. При этом не на должном уровне учитываются особенности личности несовершеннолетних, условия их жизни и воспитания, уровень их психического развития и другие особенности. При осуществлении контроля над несовершеннолетними осужденными Служба пробации должна активно взаимодействовать с сотрудниками ювенальной полиции, педагогами-психологами и социальными педагогами общеобразовательных учреждений, в которых обучается несовершеннолетний осужденный, а также органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего. К сожалению, на сегодняшний день такое взаимодействие происходит не на должном уровне.

В этой связи предлагаю на уровне законодательных актов выделить в рамках Службы пробации отдельные единицы ювенальных инспекторов, которые бы осуществляли контроль над отбыванием наказания несовершеннолетними осужденными. Кроме того, необходимо определить условия и порядок отбывания наказания несовершеннолетними осужденными, в том числе осужденными к ограничению свободы.

Так, согласно ч. 3 ст. 44 УК РК в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, неотбытый срок ограничения свободы заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. Вместе с тем, согласно ч. 7 ст. 81 УК, несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается. Соответственно, исходя из смысла указанных норм, следует, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания несовершеннолетним лицом, осужденным к ограничению свободы за совершение преступления небольшой и средней тяжести, неотбытый срок ограничения свободы не может быть заменен наказанием в виде лишения свободы.

В этой связи необходимо наделить Службу пробации правом обращения в суд с заявлением о помещении несовершеннолетнего осужденного в специальную организацию с особым режимом содержания. На сегодняшний день, согласно ст. 332 ГПК, правом обращения в суд с таким заявлением обладают органы внутренних дел. Полагаем, что не будет излишним прямо указать в данной статье и Службу пробации. Аналогичные дополнения необходимо также внести и в УПК. Кроме того, необходимо в ч. 2 ст. 14 Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» внести дополнение следующего содержания: «В организации образования с особым режимом содержания также помещаются несовершеннолетние осужденные в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, злостно уклоняющиеся от отбывания наказания в виде ограничения свободы».

Службы поддержки - при центрах адаптации

Полагаем, что введение указанных норм будет соответствовать принципу справедливости и неотвратимости наказания и будет являться в первую очередь профилактической мерой и своего рода сдерживающим фактором для несовершеннолетних, которые систематически совершают преступления и не реагируют на более мягкие виды наказания, либо меры воспитательного воздействия.

Кроме того, для несовершеннолетних, находящихся (находившихся) в конфликте с законом, с целью предупреждения совершения повторных преступлений, создания условий для реабилитации и социальной адаптации освобожденных от уголовной ответственности (в т.ч. и в связи с примирением, находящихся под пробационным контролем), необходимо создание службы поддержки несовершеннолетних и их семей. Такие службы возможно создать при центрах адаптации несовершеннолетних для оказания социальной и психологической помощи несовершеннолетним и их семьям по преодолению трудной жизненной ситуации, оперативной помощи в выходе из кризисной ситуации несовершеннолетних, их устройства.

Необходимо на законодательном уровне четко закрепить задачи и функции госорганов, ответственных за исправление и реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей, профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и прав несовершеннолетних. Это будет способствовать повышению ответственности должностных лиц за результаты работы с несовершеннолетними.

Вышеизложенные проблемы свидетельствуют о том, что настала пора реализации следующего этапа развития ювенальной юстиции, а именно создание специальных служб, которые бы производили дальнейшую реабилитацию несовершеннолетних, попавших в орбиту уголовного судопроизводства.