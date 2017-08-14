Роналду могут отстранить на 12 матчей

Такое наказание грозит форварду за то, что он в игре на Суперкубок Испании толкнул удалившего его арбитра.

Нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за мадридский "Реал", может быть отстранен от участия в играх своего клуба на 12 очередных матчей, передает передает Вести.ru





Такое наказание грозит форварду за то, что он в игре на Суперкубок Испании толкнул удалившего его арбитра.





На 84-й минуте игры "Барселона" – "Реал" (1:3) Роналду получил вторую желтую карточку, которую арбитр показал нападающему за симуляцию в чужой штрафной площадке. После этого Роналду толкнул рефери в спину. Правила Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) гласят, что подобные действия по отношению к судье встречи могут понести за собой от 4 до 12 матчей дисквалификации.



