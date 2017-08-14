Экономическая политика: прозрачно и эффективно

Инна Еньшина

Одним из наиболее масштабных направлений Плана нации являются реформы, проводимые в сфере индустриализации и экономического роста. Почти половина из 100 конкретных шагов приходится именно на третью институциональную реформу. О ходе ее реализации рассказали вице-министры финансово-экономического блока на брифинге в пресс-центре Правительства.

Осуществлением реформ в рамках третьего направления Плана нации занимаются министерства нацэкономики, финансов, по инвестициям и развитию, энергетики. За Министерством национальной экономики закреплены четыре шага, три из которых связаны с модернизацией налоговой и таможенной сфер, один - с совершенствованием антимонопольной деятельности.

Как отметил в ходе брифинга первый вице-министр нацэкономики Руслан Даленов, в налогово-бюджетной сфере предусмотрены три шага: оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур, совершенствование механизмов взимания косвенных налогов и оптимизация действующих налоговых режимов.

- Оптимальная налоговая и таможенная политика необходима для качественного экономического роста и привлечения инвестиций в страну. Достаточно сказать, что в Казахстане налоговые и таможенные платежи составляют почти три четверти всех поступлений государственного бюджета. Плательщиками корпоративного подоходного налога являются порядка 336 тыс. наших компаний, индивидуальный подоходный налог взимается с 2,5 млн. граждан, которые работают по найму, НДС платят 72 тыс. юридических лиц, а земельные, имущественные налоги затрагивают более чем 3,5 млн. физических лиц. Налоги платят миллионы граждан, сотни тысяч компаний. В этой связи созданию налоговой и таможенной политик в формате эффективности уделено очень важное место в Плане нации, - подчеркнул Руслан Даленов.

На данный момент в рамках реализации 37-го шага разработаны проекты новых Налогового и Таможенного кодексов. Главная цель новых документов - сделать таможенную сферу и налогообложение более понятными и прозрачными для рядовых граждан.

- Мы планируем, во-первых, изменить идеологию, во-вторых, внедрить некое стимулирование и, в-третьих, значительно упростить администрирование. Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, все неясности и неточности будут трактоваться в пользу налогоплательщика. Это абсолютно новый принцип, он позволит справедливо рассматривать налоговые споры, которые неизбежно будут возникать. Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, которое впоследствии изменилось. По стимулированию подготовлены поправки для привлечения инвестиций в геологоразведку для стимулирования кредитования банками, для эффективности СЭЗ, для упрощения работы IT-компаний. Также у нас отменяются некоторые виды сборов, например, сбор с аукционов и плата за пользование судоходными и водными путями. По упрощению администрирования также проведена большая работа, часть проверок следует отдать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес, а оставшиеся проверки станут трехвекторными, т.е. тем, кто попадает в «зеленую зону», о них можно забыть, тем, кто попадает в «желтую» или «красную» зону, понадобятся либо помощь, либо прямое администрирование, - пояснил первый вице-министр национальной экономики.

Проект Налогового кодекса предусматривает ряд принципиальных новшеств. Среди них - институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и налоговые кредиты. Последние предназначены в основном для начинающих бизнесменов, которые только открыли свое дело и пока не вышли на большие прибыли, в этом случае они могут рассчитывать на отсрочку в оплате налогов.

В целом, как пояснил вице-министр, с принятием нового Налогового кодекса должны упроститься процедуры налоговых проверок. Так, для малого и среднего бизнеса с пяти до трех лет сократится срок исковой давности, изменится идеология администрирования, будет внедрен принцип презумпции невиновности налогоплательщика.

Не менее важны реформы в сфере антимонопольной политики, здесь планируется изменить саму концепцию работы.

- Сегодня в большинстве стран действует принцип свободного установления цены, а антимонопольные органы работают на борьбу с первопричиной роста цен. Поэтому 53-м шагом предусмотрено проведение работы по стандартам ОЭСР. Мы уже перешли от реагирования постфактум к профилактике. Самое главное - законодательно введено понятие «картель» - это нарушение, суть которого состоит в ценовых сговорах. Уже есть примеры работы в этом направлении. Например, в июле завершился судебный процесс в пользу антимонопольного органа, где был доказан факт создания картеля на рынке лекарственных средств, в итоге взыскано порядка полумиллиарда тенге штрафа и монопольного дохода, - пояснил Руслан Даленов.

Другой не менее значимый документ, разработанный в рамках реализации Плана нации, - проект нового Таможенного кодекса, предусматривающий изменение подходов к таможенному регулированию, прежде всего речь идет о внедрении электронного документооборота. Участники внешнеэкономической деятельности смогут подавать декларации в электронном виде, планируется и введение работы по принципу «единого окна» - участнику ВЭД не придется самостоятельно собирать справки, эту работу будут осуществлять сотрудники таможни путем оперативного получения справок в базах данных госорганов по аналогии с ЦОНами. Также предусмотрено введение отсрочек по таможенным пошлинам, по некоторым категориям товаров - до шести месяцев.

Как пояснил вице-министр финансов Руслан Бекетаев, внедрение принципа «единого окна» по экспортно-импортным операциям позволит существенно сократить сроки оформления документов.

- «Единое окно» по экспортно-импортным операциям мы планируем запустить с 1 января 2019 года. Участник ВЭД при таможенной очистке товаров получит возможность оформлять документы через единую точку. По нашему мнению, это сократит время обработки документов с одного рабочего дня до четырех часов. Также с 1 января 2018 года мы вводим режим таможенной очистки постфактум - это 40-й шаг, что позволит участникам ВЭД пользоваться товарами сразу после пересечения границы. Также в целях обеспечения прозрачности и контроля всего товарооборота страны с момента импорта до розничной реализации с 1 октября мы запускаем электронный модуль «Виртуальный склад» на базе информационной системы «Электронные счета-фактуры». Механизм работы «Виртуального склада» позволит отслеживать товарооборот с момента пересечения границы до реализации товара, - отметил Руслан Бекетаев.

Всего за Минфином закреплены восемь шагов Плана нации, три из них уже исполнены. Так, в 2016 году проведена легализация, которой воспользовались около 140 тыс. человек, всего легализовано 5,7 трлн. тенге: денежные средства на сумму 4,1 трлн., имущество - 1,6 трлн. тенге. Из 151 тыс. легализованных объектов 9,5 тыс. объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость, это позволило увеличить налог с недвижимости на 800 млн. тенге в год. Как отметил вице-министр, по оценке экспертов 4,1 трлн. тенге легализованных денежных средств будут приносить около 100 млрд. тенге в год дополнительных налогов.

Кроме того, Минфином разработан новый закон о госзакупках, позволивший автоматизировать почти 100 процентов процедур, благодаря этому эксперты отмечают рост потенциальных поставщиков в четыре раза.

Что касается 42-го шага - введение всеобщего декларирования, то сейчас, как пояснил вице-министр финансов, ведомством разрабатывается удобная и понятная по дизайну форма декларации, которая «позволит всем гражданам подавать декларацию без каких-либо затруднений». Подавать декларации казахстанцы будут с 2020 года через Госкорпорацию «Правительство для граждан».

О работе, проводимой по линии МИР, рассказал первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев. Так, ряд важных новшеств введен в сфере лицензирования строительства.

- Внедрен принцип «одного окна» и трехступенчатый принцип получения разрешительных строительных документов. Кардинально сокращены сроки получения документов и согласования эскизного проекта - с 40 и 60 дней до 17 - шести рабочих дней. Выдача разрешений на строительство заменена подачей уведомления в электронном виде. К 2020 году до 90 процентов экспертиз проектно-сметной документации будет проводить частный рынок. Уже сейчас этот показатель составляет 60 процентов, - отметил Алик Айдарбаев и подчеркнул, что результатом реформ в строительной отрасли стало улучшение позиций Казахстана в рейтинге Doing Business на 130 пунктов с 2015 года.

В сфере привлечения инвестиций на данный момент проводится работа по привлечению десяти компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки.

- Создана национальная компания «КазахИнвест» с фронт-офисами в зарубежных странах. Уже разработан проект Национальной инвестиционной стратегии, который в скором времени будет представлен, работаем над многоуровневой Картой инвест-проектов, а также информационно-мониторинговой системой сопровождения инвесторов. В 2015-2016 годах с участием ТНК реализовано шесть проектов на сумму 275 млн. долларов. Сейчас на стадии реализации восемь проектов на сумму 2,8 млрд. долларов, - отметил Алик Айдарбаев.

В рамках развития инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики осенью этого года планируется запуск трех центров развития технологий. Также в Алматы планируется создать IT-квартал по опыту КНР, Сингапура, США, Индии, где разместятся крупнейшие IT и инновационные компании.

Кроме того, МИР ведется работа по приведению отечественного законодательства в сфере недропользования к международным стандартам. В сентябре в Парламент планируется внести проект кодекса «О недрах и недропользовании», которым будет введен упрощенный метод заключения контрактов.

- Для предоставления права недропользования по австралийскому методу разрабатывается интерактивная карта для инвесторов в целях обеспечения доступа к геологической информации и получения права в онлайн-режиме в течение нескольких дней. Принятие Кодекса с одновременным запуском карты, а также создание современной геологической электронной базы по лучшим аналогам в мире позволит осуществлять предоставление права недропользования по упрощенному методу, основанному на лучшей мировой практике, - подчеркнул вице-министр.

Еще одно направление работы в рамках третьей институциональной реформы связано с модернизацией электроэнергетического комплекса. Как пояснил вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев, за Минэнерго закреплены три шага: 50-й, связанный с реорганизацией отрасли электроэнергетики и внедрением модели единого закупщика, 51-й, касающийся укрепления региональных электросетевых компаний, и 52-й, связанный с внедрением новой тарифной политики.

- В соответствии с 50-м шагом приняты нормативные правовые акты, в настоящее время с учетом той реорганизации, которая предусмотрена законом об электроэнергетике, а именно введение рынка мощности с 1 января 2019 года, у нас практически возникает двойной механизм, по которому покупать электроэнергию у всех электростанций можно также по либеральным ценам, а покупка мощностей будет производиться через единого закупщика. 52-й шаг подразумевает изменение структуры тарифа, в котором будет выделена фиксированная часть для финансирования капитальных расходов и плата за использование электрической энергии с учетом переменных издержек. С вводом рынка мощностей у нас на оптовом рынке электроэнергии будет двойная плата, которая позволит, с одной стороны, покрывать операционные затраты и стимулировать модернизацию энергетических объектов посредством производства отдельной платы за мощности. Это ни в коем случае не означает роста стоимости электроэнергии для конечных потребителей, просто плата за электроэнергию разделится на две составляющих тарифа. Внедрение этого механизма позволит нам не приостанавливать тех темпов модернизации электроэнергетических объектов, которые мы сейчас имеем, - пояснил Бакытжан Джаксалиев.

В свою очередь, реализация 51-го шага, касающегося укрепления региональных электросетевых компаний, уверены в ведомстве, позволит повысить надежность электроснабжения, снизить затраты на передачу электроэнергии в регионах и ее стоимость для конечных потребителей.

В целом, говоря о реализации Плана нации, вице-министр подчеркнул, что в Казахстане имеются все условия для устойчивого развития сферы электроэнергетики, а проводимые реформы особо значимы, прежде всего, в части создания новых предпосылок для развития электроэнергетического комплекса и создания новых механизмов для привлечения инвестиций.