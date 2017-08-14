Казахстанские водительские права могут признать действительными во всех странах ЕАЭС

Вопросы общего рынка трудовых ресурсов, пенсионного обеспечения, признания квалификации и регулирования алкогольного рынка обсудили сегодня премьер-министры стран ЕАЭС в ходе заседаний Евразийского межправительственного совета в Астане, передает корреспондент Zakon.kz





«Не до конца у нас еще решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также сейчас на узком формате обсудили. На национальном уровне у нас появляются проблемы по признанию квалификации: это касалось вопроса водительских удостоверений. Также сейчас обсуждение было. И я думаю, с учетом мнений, которые были высказаны, принятие решения уже в ближайшее время. Есть вопросы также регулирования алкогольного рынка, который у нас давно обсуждается. Поэтому считаю принципиально важным для комиссии активно проводить работу для решения таких вопросов» - сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на расширенном заседании.





Он также отметил ряд других вопросов, в которых, по его мнению, нельзя снижать темпы работы, тем более, что начата эта работа давно.





«К примеру, до сих пор не приняты такие важные документы как договор о судоходстве, договор о порядке и условиях устранения технических барьеров по взаимной торговле с третьими странами. Мы должны были принять их ещё в 2015 году, но ещё работа не завершена», - сказал он.





Также в ЕАЭС до сих пор не начата работа по обсуждению концепции формирования общего финансового рынка, хотя время от времени в экспертном сообществе эти вопросы поднимаются.





«Я думаю, что, тем не менее, мы должны приступить к этой работе. Поручение главами государств о разработке дано в декабре прошлого года» - подчеркнул он.





Татьяна Ковалева, Астана