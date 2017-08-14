Сроки исковой давности для судебной защиты

нарушенных личных неимущественных прав

Н.И. Мамонтов Судья Верховного Суда Казахстана в почетной отставке, член Высшего Судебного Совета Казахстана В.Н. Мамонтов секретарь судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны

Гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются из оснований, предусмотренных законодательными актами Казахстан, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Одним из таких оснований является деликт (уголовное, административное или гражданское правонарушение), которым умышленно или по неосторожности нарушаются принадлежащие человеку личные неимущественные блага и праве, примерный перечень которых содержится в п. 3 ст. 115 Гражданского кодекса Казахстана. Граждане по своему усмотрению распоряжаются правом на их судебную защиту способами, предусмотренными законом.

Под защитой гражданских прав, в том числе личных неимущественных, понимается предусмотренная законом система мер, направленных на обеспечение неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.

По своей правовой природе сроки исковой давности имеют двойственный характер: будучи волевыми по происхождению, они связаны с объективным процессом течения времени. В силу этого они представляют собой особую категорию юридических фактов, которые однозначно не могут относиться ни к событиям, ни к действиям. Особенность исковой давности выражается в том, что по истечении исковой давности потерпевший лишается возможности судебной защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется .

Под сроком исковой давности понимается объективный период времени, наступление или истечение которого влечет правовые последствия в виде отказа от защиты нарушенных субъективных гражданских прав, а также в течение которого человек вправе обратиться за судебной защитой таких прав.

Начало течения срока исковой давности применительно к праву на защиту принадлежащих человеку личных неимущественных прав, неразрывно связанных с его личностью, всегда сопряжено с совершением деликта.

День совершения деликта (правонарушения) означает фактическое начало течения срока исковой давности. Однако правовое значение будет иметь начало течения исковой давности, срок которой будет исчисляться с ноля часов, следующих за днем совершения правонарушения, которым допущено противоправное посягательство на непосредственно принадлежащие потерпевшему объекты личных неимущественных прав.

Специфика срока исковой давности состоит в том, что в этот срок человек вправе совершать процессуальные действия по защите и восстановлению нарушенных личных неимущественных прав путем подачи в суд искового заявления или обращения к правонарушителю во внесудебном порядке.

Законодатель установил, что общий срок защиты нарушенного субъективного права составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. Для отдельных видов требований законом могут быть установлены сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком сроки исковой давности.

Представляется, что общий срок исковой давности, сокращенные или удлиненные сроки исковой давности, по общему правилу, относятся только к имущественным материально-правовым отношениям.

На требования вкладчика к банку о выдаче банковских вкладов, которые носят имущественный характер, исковая давность не распространяется. На требования о признании права собственности, об истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного владения, о защите вещных прав лица, не являющегося собственником, исковая давность не распространяется.

Но какие особенности исковой давности существуют применительно к защите нарушенных личных неимущественных прав, неразрывно принадлежащих человеку?

Законодатель выделяет личные неимущественные блага, принадлежащие человеку от рождения, и личные неимущественные права, принадлежащие человеку в силу закона. И блага, и права, принадлежат каждому человеку, неразрывно связаны с его личностью, не могут участвовать в гражданском обороте, не включаются в состав наследства. Эти блага и права, по общему правилу, принадлежат правоспособному человеку и прекращаются его смертью.

К благам следует относить жизнь, свободу, неприкосновенность здоровья, которые каждому принадлежат от рождения и не зависят от усмотрения законодателя.

К личным неимущественным правам следует относить объекты, не имеющие денежного эквивалента и обеспечивающие на основании закона социальное и психо-эмоциональное благополучие человека.

На требования о защите личных неимущественных прав исковая давность не распространяется.

Это принципиальное положение законодателя, особенности которого реализуются в зависимости от объекта личного неимущественного права.

Жизнь является абсолютным объектом личного неимущественного блага, охраняемого только уголовным законом путем применения уголовного наказания за противоправное лишение жизни.

Особенность правовой охраны жизни выражается в том, что причинение смерти потерпевшему влечет прекращение правоспособности и вытекающих из нее правомочий, в частности, права требовать возмещения материального и морального вреда; иметь другие личные неимущественные права. Правоспособность человека связана с его дееспособностью, в частности, со способностью гражданина своими действиями осуществлять гражданские права. Подать в суд иск о защите такого личного неимущественного блага вправе только дееспособный гражданин либо в его интересах законный представитель, процессуальный представитель по поручению или прокурор. Но законный представитель, процессуальный представитель по поручению или прокурор не вправе подавать иск в своих интересах.

В результате противоправного лишения жизни потерпевшего исключается правопреемство кем-либо в отношении принадлежавшего потерпевшему личного неимущественного блага в виде жизни. Если же такое правопреемство будет допущено, то производство по гражданскому делу во всех случаях подлежит прекращению.

Специфика частного материально-правового отношения, объектом которого является жизнь человека, выражается в том, что срок исковой давности для защиты потерпевшим нарушенного личного неимущественного блага в виде жизни не возникает. Нарушение личного неимущественного блага в виде жизни существует, но гражданско-правовыми способами защита этого блага не может быть осуществлена.

Противоправное причинение смерти потерпевшему влечет защиту нарушенных имущественных интересов иных лиц иными способами.

Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении потерпевшего, имеют право на взыскание с виновного лица имущественного вреда в размере той доли заработка (дохода), которую они получали или имели право получать от потерпевшего при его жизни.

Лица, которые понесли расходы на погребение потерпевшего, имеют право на возмещение расходов, понесенных ими на погребение.

Такой личный неимущественный объект как здоровье по своей юридической природе является сложным, влекущим для причинителя вреда разные правовые последствия.

Под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Восстановление поврежденного противоправным деянием здоровья для потерпевшего означает имущественные расходы, предусмотренные законом.

Но одновременно повреждение здоровья как объекта личных неимущественных прав означает, что потерпевший испытывает физические и(или) нравственные страдания, которые по его иску подлежат возмещению причинителем вреда в денежном выражении. При этом имущественный ущерб в виде утраченного заработка и расходов на восстановление здоровья (реабилитацию) и моральный вред (вред неимущественный) подлежат взысканию с причинителя вреда в полном объеме.

Срок исковой давности по требованиям о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении в связи с противоправным повреждением здоровья потерпевшего применяться не будет. Но особенность взыскания такого вреда состоит в том, что взыскание производится единовременно, несмотря на то, что потерпевший может испытывать физические и (или) нравственные страдания и после взысканной по решению суда компенсации морального вреда. Вот почему так важно при рассмотрении иска и вынесении судом решения учитывать в совокупности те критерии, которые названы в законе.

Однако требования о возмещении имущественного ущерба, причиненного повреждением здоровья, могут быть предъявлены в пределах общего срока исковой давности (три года со дня повреждения здоровья). Если же иск подан в суд по истечении срока исковой давности и судом восстановлен как пропущенный по уважительным причинам, требования о возмещении имущественного ущерба подлежат удовлетворению не более чем за три года, предшествовавших подаче иска.

Посягательство на такое личное неимущественное благо как здоровье может совершаться различными противоправными деяниями от использования кулаков, нор и иных предметов (палок, холодного или огнестрельного оружия), а также истязания, пыток, других действий, причиняющих вред здоровью потерпевшего.

Все многочисленные способы и средства, применяемые при повреждении здоровья, охватываются единым понятием «противоправное посягательство на здоровье потерпевшего», а вид и размер юридической ответственности устанавливается законом. Способ причинения вреда здоровью потерпевшего, его продолжительность, а также степень испытываемых потерпевшим физических и нравственных страданий учитывается в соответствии с критериями, предусмотренными статьей 952 ГК при назначении размера компенсации морального вреда в денежном выражении.

Представляется, что высказанные в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам имплементации рекомендаций ООН» предложения о дополнении ГК статьей 923-1 носят расширительный характер и возлагают на государство имущественную ответственность за противоправные действия государственных служащих, если они являлись подстрекателями, или с их ведома или молчаливого согласия причинялся вред здоровью потерпевшего. В данном случае вопросы квалификации противоправных деяний, подлежащих рассмотрению в порядке уголовного досудебного производства или уголовного судопроизводства «переносятся» из сферы публично-правовых отношений в сферу частно-правовых отношений. ГК предусматривает обязанность по возмещению морального вреда, причиненного противоправным посягательством на объекты личных неимущественных прав не на непосредственных причинителей вреда (соисполнителей), а через лиц, совершивших деяние в форме подстрекательства или прикосновения, на государство.

Противоправное деяние, посягающее на такие объекты личных неимущественных прав как честь или достоинство, непосредственно принадлежащих потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью, может совершаться в форме клеветы либо оскорбления.

Срок исковой давности по искам защите о гражданско-правовыми способами нарушенных личных неимущественных прав в виде чести или достоинства, непосредственно принадлежащих потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью, не применяется.

Такой иск может быть подан потерпевшим в суд в любое время.

Потерпевший вправе требовать опровержения порочащих сведений, изложенных в служебных, бытовых и других видах характеристик путем замены подписавшими их от имени предприятия, учреждения, организации лицами.

Если же распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь или достоинство потерпевшего и причиняющих ему нравственные страдания, совершено средством массовой информации, то следует соблюдать досудебный порядок опровержения таких сведений.

Этот порядок состоит в том, что потерпевший обязан обратиться в средство массовой информации с требованием об опровержении распространенных сведений как не соответствующих действительности и умаляющих его честь или достоинство. При этом потерпевший обязан указать конкретно содержание тех сведений, которые не соответствуют действительности. Требование об опровержении всех распространенных требований без конкретизации тех из них, которые, по мнению потерпевшего, не соответствуют действительности, не позволяет средству массовой информации определить, какие следует опровергать.

Опровержение распространенных сведений как не соответствующих действительности должно быть опубликовано (сообщено по радио, телевидению или электронными средствами массовой информации) не позднее одного месяца со дня поступления в средство массовой информации требования.

Несоблюдение этого досудебного порядка является основанием для оставления иска без рассмотрения.

Если опровержение не опубликовано (не сообщено публично) в месячный срок, потерпевший вправе подать иск о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и умаляющими его честь или достоинство и взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении. Такой иск может быть подан без учета срока исковой давности. Если распространенные сведения о нарушении потерпевшим закона или норм этики в служебных отношениях или в быту соответствуют действительности, но потерпевшим расцениваются как порочащие, иск удовлетворению не подлежит.

В проекте, подготовленном ОФ «Хартия за права человека» предлагается:

1) в статье 143 НК установить срок исковой давности один год за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь или достоинство человека, начиная с момента распространения таких сведений.

Данное предложение противоречит действующей норме о том, что на защиту такого личного неимущественного права как честь или достоинство, умаленного распространением не соответствующих действительности сведений, исковая давность не применяется.

Представляется, что предложение не направлено на защиту прав человека, а существенно ухудшает эти права.

Исковая давность непосредственно сопряжена с таким конституционным правом человека как право на судебную защиту. Истечение срока исковой давности является основанием для отказа в иске, в данном случае, о защите чести или достоинства. Истец полагает, что непосредственно принадлежащее ему личное неимущественное право нарушено, но защиты такого права в судебном порядке он получить не может, хотя нарушение права остается.

Видимо, разработчики проекта не учли положения п. 2 ст. 13 и п. 3 ст. 39 Конституции Казахстана о том, что ограничение права на судебную защиту не допускается ни в какой форме.

В п. 5 редакции проекта ст. 143 ГК предлагается за невыполнение решения суда по иску об опровержении распространенных сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь или достоинство человека, налагать на нарушителя штраф, размер и порядок наложения которого устанавливается гражданским процессуальным законом. Сумму штрафа предлагается взыскивать в доход бюджета.

Однако разработчики проекта не учли, что юридическая ответственность за неисполнение вступившего в законную силу решения суда предусмотрена уголовным законом.

Ни Гражданским процессуальным кодексом Казахстана, ни Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» не предусмотрено взыскание штрафа за неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

Единственная имущественная санкция в виде индексации предусмотрена за неисполнение решения суда о взыскании в пользу истца (взыскателя) денежной суммы.

Имплементация является институтом по внедрению в законы Казахстана положений, существующих в законодательстве иностранных государств, но отсутствующих в законах Казахстана, признаваемых рациональными и необходимыми для модернизации правовой системы. Рекомендации конвенционных органов не порождают институт имплементации.

Специфика института исковой давности применительно к защите такого личного неимущественного права как достоинство выражается в том, что правом на подучу иска с требованием об опровержении распространенных сведений, не соответствующих действительности, обладает не только потерпевший при жизни, о котором такие сведения распространены, но и заинтересованные лица, если после смерти потерпевшего стали известны распространенные о нем сведения, порочащие достоинство умершего.

Абсолютность защиты личных неимущественных прав как раз и выражается через неприменение исковой давности.

Специфика института исковой давности в авторском праве зависит от вида авторских прав, которые подразделяются на личные неимущественные и имущественные.

К личным неимущественным правам автора относится:

1) право признаваться автором произведения и требовать такого признания, в том числе путем указания имени автора надлежащим образом на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании, если это практически возможно (право авторства);

2) право указывать и требовать указание на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании вместо подлинного имени автора его вымышленное имя (псевдоним) или отказаться от указания имени, то есть анонимно (право на имя);

3) право на неприкосновенность произведения, включая его название, право противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению произведения, а также любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести или репутации автора (право на защиту репутации автора);

4) право на открытие доступа к произведению неопределенному кругу лиц (право на обнародование), за исключением произведений, созданных в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя.

Личные неимущественные права автора по наследству не переходят, они неотчуждаемы от личности автора, на эти права исковая давность не распространяется, эти права защищаются при жизни автором, а после смерти автора личные неимущественные права автора защищаются его наследниками или уполномоченным органом Казахстана, который осуществляет охрану и защиту таких прав бессрочно. Авторство, имя автора, право на защиту репутации автора и неприкосновенность произведения охраняется бессрочно.

К имущественным (исключительным) правам автора (правообладателя) относится право на использование объекта авторского права в любой форме и любым способом, перечисленными в закон, а также право на распространение правомерно введенного в гражданский оборот экземпляров произведения или сдачи их внаем (и публичный прокат).

Исключительное авторское право действует в течение всей жизни автора (соавторов) и семидесяти лет после его смерти (смерти последнего из авторов), считая с первого января года, следующего за годом смерти автора (смерти автора, пережившего других соавторов) либо в течение семидесяти лет после выпуска произведения в свет после смерти автора. По истечение указанного срока произведение переходит в общественное достояние, а исключительные (имущественные) авторские права прекращаются.

Имущественные (исключительные) права автора могут быть уступлены полностью или частично, а также могут быть переданы для использования по авторскому договору о передаче исключительных прав, могут входить в состав наследства, поскольку их осуществление не прекращается со смертью автора.

Исполнителю исполнения принадлежат следующие личные неимущественные права:

1) право на имя;

2) право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя (право на защиту репутации).

Исключительные права исполнителя на использование исполнения или постановки означают право разрешать или запрещать осуществление следующих действий:

1) записывать ранее незаписанное исполнение или постановку;

2) воспроизводить непосредственно или косвенно запись исполнения или постановки в любой форме;

3) передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения исполнение или постановку без использования записи исполнения или постановки;

4) передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения запись исполнения или постановки;

5) сдавать в прокат (внаем) опубликованную в коммерческих целях фонограмму, на которой записано исполнение или постановка с участием исполнителя. Это право при заключении договора на запись исполнения на фонограмму переходит к производителю фонограммы. При этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат (внаем) экземпляров такой фонограммы.