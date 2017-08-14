Ретро-концепт Infiniti оказался электрокаром
14 августа 2017, 15:52
Его мощность — скромные 148 л.с., однако за счет высокого крутящего момента и скромной массы Infiniti разгоняется до 96 км/ч за 5,5 секунды.
Марка Infiniti представила на Конкурсе Элегантности в Пеббл-Бич в Калифорнии концепт Prototype 9, который мы анонсировали на прошлой неделе. Автомобиль действительно выполнен в стилистике гоночных болидов середины XX века, однако сюрпризом стала силовая установка машины.
В движение Prototype 9 приводится электрическим мотором от Nissan Leaf нового поколения. Его мощность — скромные 148 л.с., однако за счет высокого крутящего момента и скромной массы Infiniti разгоняется до 96 км/ч за 5,5 секунды.
Батарея тоже не велика — всего 30 кВт⋅ч. Это столько же, сколько у текущего поколения Nissan Leaf, но меньше, чем будет у нового электромобиля. Однако для Prototype 9 важен не запас хода, а малый вес — машина предназначена для получения удовольствия от вождения по гоночной трассе, а не для поездок из пункта А в пункт Б. Так вот, в гоночном ритме заряда батареи хватает минимум на 30 минут.
В отличие от Nissan, у Infiniti до сих пор нет ни одной электрической модели. Не исключено, впрочем, что в будущем такая машина будет создана именно на базе нового Leaf. Правда, это наверняка будет что-то более практичное, нежели Prototype 9.
Текст: Стас Смолин
Фото: Infiniti
Via cartimes
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