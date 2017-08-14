Почему выпускники с высокими баллами не получили гранты, объяснили в МОН РК

По ее словам, в Минобразования и науки провели анализ после обращения родителей и выяснили, что у родителей выпускников разное понимание о присуждении гранта к их ребенку.

Также, по ее словам, было обращено внимание на то, что в этом году резко возросло количество обладателей знака "Алтын белгы", потому что в этом году дети получали отличительный знак не по итогам ЕНТ, как раньше, а по результатам экзаменов в школе.





Фото: СЦК







