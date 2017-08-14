Ответственность за заведомо ложный донос

Эльвира Сац

Действующим УПК РК (ч. 6 ст. 181) установлено, что анонимное сообщение об уголовном правонарушении не может служить поводом для начала досудебного расследования.

Однако в свежем Комментарии к УК РК утверждается обратное, делится своим мнением адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Мухтар Айткожин. Эти и другие несоответствия буквы закона и рекомендаций по его применению в виде п. 11 Комментария к УК РК («Норма-К», г. Алматы, 2016 г.) адвокат обнаружил, анализируя применение следственными органами ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос».

- На стр. 675 изложены комментарии к ст. 419 УК, и они начинаются с указаний на ст. 180 УПК РК, - уточняет Мухтар Айткожин, - в частности, что один из поводов для начала досудебного расследования - «заявление физического лица». В Комментарии справедливо указано, что по ложному доносу отвлекаются силы, напрасно тратится время правоохранительных органов, по некоторым делам расследование завершается незаконным осуждением невиновного и т.д. Далее, из п. 11 Комментария следует, что ложный донос может быть совершен письменно или устно: письменное сообщение обычно подписывается заявителем, но может быть и анонимным. «Уголовно-процессуальное законодательство обязывает лицо, принимающее письменное заявление о готовящемся или совершенном уголовном правонарушении, предупреждать об уголовной ответственности по ст. 419 УК за заведомо ложный донос. Однако отсутствие подписи в письменном заявлении (при отправлении его по почте, а также при анонимном ложном доносе) не освобождает автора от уголовной ответственности, несмотря на то, что в этих случаях виновный не может быть заранее предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», - говорится в Комментарии. Однако ч. 6 ст. 181 УПК РК установлено: анонимное сообщение об уголовном правонарушении не может служить поводом для начала досудебного расследования.

Таким образом, по мнению адвоката, п. 11 Комментария не согласуется с ч. 6 ст. 181 УПК РК.

Далее, продолжает М. Айткожин, в п. 13 говорится, что субъективная сторона данного преступления характеризуется умыслом. Значит, виновное в заведомо ложном доносе лицо должно осознавать общественную опасность совершаемого им деяния, предвидеть и желать наступления противоправных последствий либо сознательно допускать эти последствия. Именно поэтому при принятии заявления о преступлении госорганы обязательно оформляют подписку об ответственности за заведомо ложный донос - поскольку именно эта подписка может свидетельствовать о наличии в действиях виновного лица субъективной стороны состава преступления (заведомо ложного доноса), выраженной в виде умысла. Если же лицо, давшее подписку об ответственности за заведомо ложный донос, все равно совершает противоправное деяние, то это говорит о наличии умысла. Если же лицо отказывается давать подписку и писать заявление, то в его действиях содержится «добровольный отказ» от совершения заведомо ложного доноса. Т.е. подписка об ответственности за заведомо ложный донос - это еще и способ профилактики этих преступлений.

- Обратим внимание на п. 2 Комментария, указывающий на факультативный (дополнительный) объект преступления - личность, права и интересы невиновного лица, которое подвергается уголовному преследованию на основании заведомо ложного доноса (в частности, ч. 3 ст. 419 УК предусматривает - заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления). Т.е. в данном случае обвинение конкретного лица является частью объективной стороны состава, и это конкретное лицо, его права и интересы являются дополнительным объектом состава. Вместе с тем в п. 5 Комментария говорится, что для квалификации по ст. 419 УК не имеет значения, указано ли при заведомо ложном доносе конкретное лицо. Но ведь при отсутствии указания на конкретное лицо не будет дополнительного объекта преступления, и, соответственно, не будет состава преступления в целом, - считает М. Айткожин.

По словам адвоката, противоречия между п. 2 и п. 5 отражены и в п. 22 Комментария, где авторы разграничивают составы следующих преступлений: ч. 3 ст. 130 УК «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления» и ч. 3 ст. 419 УК «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления». При клевете умысел направлен на унижение чести и достоинства, а при заведомо ложном доносе - на привлечение потерпевшего к уголовной ответственности. Следовательно, как считает адвокат, тот, кто пишет заведомо ложный донос, должен иметь направленность умысла на заведомо незаконное привлечение лица к уголовной ответственности, а для того, чтобы иметь такую направленность умысла, нужно указывать конкретное лицо, которое заявитель желает незаконно привлечь к ответственности. Т.е. всплывает все тот же обязательный факультативный объект, без которого нет состава рассматриваемого преступления. А значит, генерализованные (обобщенные, без указания конкретного лица) обвинения не образуют состава ввиду отсутствия дополнительного объекта - конкретного физического лица, чьи интересы могли быть нарушены незаконным привлечением к уголовной ответственности. На практике это же лицо и должно быть заявителем (потерпевшим), которое обращается в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по ст. 419 УК за заведомо ложный донос. В противном случае дело по ст. 419 УК просто не будет возбуждено.

- На основе своего опыта могу сказать: на практике правоохранительные органы отписываются от таких заявлений по ч. 3 ст. 419 УК, ссылаясь на то, что это дела частного обвинения, а суды по делам частного обвинения оправдывают по ч. 3 ст. 130 УК - в свою очередь, ссылаясь на то, что это заведомо ложный

донос. Получается замкнутый круг, в котором оказывается потерпевший. Противоречат друг другу также п. 7 и п. 9 Комментария. В частности, процитирую п. 7: «Заведомо ложный донос может рассматриваться как уголовное правонарушение, если он содержит информацию о якобы совершенном или готовящемся уголовном правонарушении. Заведомо ложное сообщение о якобы совершенном административном или ином правонарушении, об аморальном поступке человека не влечет ответственности по ст. 419 УК. Такого рода деяние может быть квалифицировано как клевета». Из содержания этого пункта усматривается, что в тексте заведомо ложного заявления должно быть указано именно об «уголовном проступке» или «преступлении», т.е. указаны либо статья УК, квалифицирующие признаки, либо название какого-то конкретного состава преступления.

В п. 9 Комментария написано: «В юридической литературе высказывалось мнение о том, что сообщаемые при доносе ложные сведения могут относиться и к юридической природе, правовой оценке совершенного уголовного правонарушения. По данному вопросу более правильной представляется позиция тех авторов, которые считают, что ложность сообщения относительно юридической квалификации якобы совершенного уголовного правонарушения не имеет никакого значения для состава ложного доноса».

По мнению М. Айткожина, утверждения о том, что содержание и правовые оценки, квалификации содеянного, содержащиеся в заведомо ложном сообщении о преступлении, не имеют значения для квалификации по ст. 419 УК, неубедительны. При этом ст. 419 УК предусматривает: по ч. 1 - заведомо ложный донос об уголовном проступке; по ч. 2 - заведомо ложный донос о совершенном преступлении; а по ч. 3 - заведомо ложный донос о преступлении, соединенном с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное из корыстных побуждений. Таким образом, чтобы инкриминировать подозреваемому квалифицированные составы по ч. 2 и ч. 3 ст. 419 УК, необходимо установить, что он умышленно, заведомо ложно сообщил о совершении преступления (ч. 2 ст. 419 УК), либо умышленно, заведомо ложно сообщил о совершении преступления, с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 419 УК). И эти сведения должны проистекать именно из содержания заведомо ложного заявления - в противном случае квалифицированного состава по ч. 2 и по ч. 3 ст. 419 УК просто не будет. Ведь в этих нормах содержится обязательное наличие умысла, направленного на незаконное привлечение лица к уголовной ответственности:

- либо за совершение якобы преступления (по ч. 2 ст. 419 УК);

- либо за совершение якобы коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 419 УК).

В противном же случае - если заявитель не сообщил в тексте своего заведомо ложного сообщения о совершении именно коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления, не указал конкретную статью особенной части УК, не перечислил квалифицирующие признаки состава (составов), не назвал преступление - то в его действиях не будет усматриваться квалифицированный состав ч. 3 ст. 419 УК. Что касается корыстных побуждений по ч. 3 ст. 419 УК РК, то они доказываются отдельно, т.е. здесь лицо еще и должно иметь от этого материальную выгоду.

Таким образом, резюмирует М. Айткожин, хотелось бы обратить внимание на несогласованность отдельных положений Комментария с нормами процессуального законодательства относительно «анонимных заявлений».