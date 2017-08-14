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Задержаны планировавшие в Москве взрывы террористы

14 августа 2017, 16:09

Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки.

ФСБ задержала членов группы, которые планировали теракты на транспорте и крупных торговых площадках Москвы, сообщает РИА Новости.

Организатором подготовки терактов с использованием смертников был эмиссар "Исламского государства"*. Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки.

Также к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ, в том числе руководитель школы подрывников группировки.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин.

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