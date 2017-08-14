В Астане пройдут Дни культуры СКО в рамках «ЕХРО-2017»

В целом, Дни культуры разделены на два основных блока: экспозиционно-выставочный и театрально-концертный.

В акимате под председательством акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова прошло аппаратное совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы о соблюдении исполнительской дисциплины в государственных органах, подготовки к проведению Дней культуры СКО в рамках специализированной международной выставки «EXPO-2017» в городе Астана. Также были обсуждены мероприятия по проведению Регионального совета по привлечению иностранных инвесторов в СКО.





По первому вопросу информацию озвучил руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Мадияр Кожахмет.





О подготовительных работах к проведению Дней культуры СКО в рамках специализированной международной выставки «EXPO-2017» в городе Астане присутствующим рассказала и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации Зауре Нурмуканова. Дни культуры региона в столице пройдут с 24 по 27 августа 2017 года.





«В проведении Дней культуры СКО в Астане будут задействованы более 400 представителей сферы культуры, среди них - участники лучших творческих коллективов города и области, солисты, актеры, мастера декоративно-прикладного искусства, звезды казахстанской эстрады», - отметила Зауре Талапкеровна.





В целом, Дни культуры разделены на два основных блока: экспозиционно-выставочный и театрально-концертный.





В национально-культурном комплексе «Этноауыл», расположенного на территории городского ипподрома «Қазанат» пройдет выставка-ярмарка изделий из войлока, кожи, дерева, бересты, керамики, кузнечного дела, которые будут располагаться в юртах и павильонах.





«Будет организована историческая музейная выставка «Атамекен. Земля отцов». Выставка познакомит посетителей с материальной и духовной культурой казахского народа северного региона, представленная из фондов музея: предметы национальной охоты с ловчими птицами, конская упряжь, вооружение батыров, мужская и женская одежда, кухонная утварь, музыкальные инструменты, картины художников Северного Приишимья», - рассказала представитель управления культуры, архивов и документации.









В целом, на выставке планируется продемонстрировать свыше 700 изделий. Посетителям будет представлена возможность приобрести изделия ручной работы,а также поучаствовать в мастер-классах по традиционному прикладному искусству.





Также в рамках Дней культуры в столице пройдут праздничные концерты творческих коллективов области, будут подготовлены театральные постановки и организованы различные спортивные состязания на территории ипподрома «Қазанат» и выставка областного архива «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана».





Жители и гости Астаны смогут ознакомиться с картой сакральных мест Северного Казахстана, уникальными документами на латинице, редчайшими материалами о поэте Магжане Жумабаеве и т.д.





Основным кульминационным событием культурной программы региона станет гала-концерт «Қызылжар елі – Жемчужина Казахстана», который пройдет на импровизированной площадке «Амфитеатр» выставочного комплекса «ЭКСПО-2017» с участием звезд-земляков Северного Казахстана - заслуженного деятеля Республики Казахстан Азамата Жылтыргузова и Даурена Глымова. Кроме того, при содействии Штаба «ЭКСПО» выступят две группы казахстанской эстрады «Ринго» и «Аюми».





Заслушав информацию, глава региона Кумар Аксакалов отметил, что необходимо поддерживать артистов — выходцев из нашего региона в продвижении на республиканский уровень.





«Нужно заняться отбором, пропагандой, продвижением наших звезд. Они есть, им нужно помогать, их нужно раскручивать», - отметил Кумар Аксакалов.





О подготовке к проведению Регионального совета по привлечению иностранных инвесторов в регион, которая пройдет 25 августа проинформировал руководитель управления индустриально-инновационного развития Жанат Садвокасов.





«Программа Совета будет состоять из пленарного заседания, панельных сессий, выставки и посещения промышленных и культурных объектов. Программа пленарного заседания включает в себя выступления центральных государственных органов, дипломатического корпуса и крупных иностранных компаний», - отметил Жанат Габбасович.





Панельные сессии будут разделены на следующие темы: «Агроинвестиции – потенциал развития аграрного сектора», «ВИЭ – перспективы развития будущего», «Роль АНК в привлечении стратегических иностранных инвесторов».









По итогам пленарного заседания и каждой сессии будут заключены меморандумы и договоренности о сотрудничестве. Также предусмотрено проведение встреч в формате В2В/G2B для которых будет отведена отдельная площадка.





Общее количество участников мероприятия составит около 300 человек.





«Все наши инвестфорумы должны давать результаты. Мы это делаем не для того, чтобы провести очередное мероприятие.После нашего каждого форума проводим анализ, какие идеи появились, какие у нас слабые места, где мы еще можем привлечь людей, отрасля», - подчеркнул глава региона Кумар Аксакалов.





Также на встрече были рассмотрены проекты-постановления управлений, по которым были приняты соответствующие решения.



