Родившийся у пары трансгендеров мальчик сам определит свой пол

Впервые в истории Великобритании семейная пара гендерфлюидов воспитывает своего ребёнка не как мальчика или девочку, а как "человека", пишет пишет Life





Никки и Луиза Дравен не признают того, что общество навешивает на людей ярлыки и заставляет их идентифицировать себя как мужчину или женщину. Сами они не соответствуют тому полу, с которым родились. Луиза родилась мужчиной, но сейчас находится в процессе трансформации в женщину. Никки же родилась женщиной, но идентифицирует себя и как мужчину и как женщину — может носить и каблуки, и грубую мужскую одежду.





Гендерфлюиды — это люди, чья сексуальная ориентация и половая принадлежность меняются с течением времени





У пары есть ребёнок по имени Стар, и по сути, Луиза — это его биологический отец, но она выступает в роли матери, а Никки, наоборот, — биологическая мать, но малыш называет её папой. Пара связала себя узами брака в 2012 году и стала первой полностью женской семьёй Великобритании.





"Никто из нас не привязан к полу, с которым мы родились, и мы хотим, чтобы наш ребёнок считал так же", - рассказала Луиза.













Малыш Стар, родившийся мальчиком, любит играть в куклы, наносить макияж и носить одежду обоих полов. В сентябре он впервые пойдёт в школу и будет носить форму для мальчиков, но уже выбрал костюм розового цвета. Мальчик говорит, что он сам решит, кем будет — мужчиной или женщиной, — когда вырастет, и родители полностью его в этом поддерживают. Руководство школы также заявило, что уважает гендерный нейтралитет Стара.





Родители употребляют в отношении Стара "он" и "его", но никогда не настаивают на каком-то определённом поле. Они позволяют ему носить леггинсы, играть в Барби и машинки. При этом мальчик сам решил, кого называть мамой, а кого — папой. Луиза стала жить как женщина за год до рождения Стара, но ощущала себя не в своём поле с 8 лет.





Несмотря на то что семья чувствует себя комфортно, она сталкивается с большим негативом со стороны незнакомцев. Две недели назад водитель автомобиля крикнул Луизе, что он лучше бы перерезал себе горло, чем стал такой, как она. Кроме того, другие дети навязывают свои взгляды Стару, что очень не нравится его родителям.



