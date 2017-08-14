Россия приняла свою программу цифровую, Казахстан будет презентовать скоро свою программу, Кыргызстан работает над своей программой, Беларусь готовит соответствующий проект - Саркисян.

Страны ЕАЭС будут проводить согласованную политику в области цифровой трансформации. Особенно в сферах экономической деятельности переданных наднациональным органам. Об этом во время выхода к прессе в рамках Евразийского межправительственного совета сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, цифровая трансформация – тема номер один на повестке дня совета.





«Мы договорились о том, что необходимо проводить согласованную политику цифровую, особенно в тех сферах экономической деятельности, которые переданы наднациональному органу. Потому что очевидно, что если мы совместно не будем осуществлять цифровую трансформацию наших общих рынков, то это будет барьером для формирования общих рынков».





«У нас должна быть общая логика в формировании наших рынков капитала, рабочей силы, товаров и услуг. А оцифровка очень быстрыми темпами внедряется в нашу жизнь, и здесь необходимо, чтобы мы согласовывали принципы, стандарты, по которым мы будем работать. Иначе наше экономическое объединение может быть размыто другими более мощными цифровыми платформами, куда наш бизнес идет с удовольствием, с учетом того, что это экономически выгодно. И с этой точки зрения мы должны разработать правильную стратегию» - добавил он.





Он отметил, что стратегия в себя включает четыре направления трансформации, которые задают общие рамки нашей концепции. Первое направление – оцифровка общих рынков. Второе – оцифровка, связанная с инфраструктурами, которые страны должны привести в соответствие с канонами цифровой экономики. Третье - система управления, и четвертое направление – вопросы, связанные с безопасностью.





«Эти четыре рамки заданы в нашей концепции. И здесь есть согласие всех сторон. Относительно инициатив и проектов, которые мы должны реализовывать, здесь тоже дано поручение глав правительств, чтобы в течение месяца были бы представлены инициативы, которые могут нам помочь продвигать нашу цифровую трансформацию. Перечень таких инициатив мы представили нашим коллегам для обсуждения, порядка 10 проектов мы представили сторонам. И ждем от них предложения, замечания. После чего мы это все вынесем на утверждение рабочей группы высокого уровня, которая создана по поручению президентов».





Он отметил, что комиссия должна успеть уже на очередном заседании межправсовета представить доработанный проект, с учетом замечаний сторон с тем, чтобы в конце года представить документ для обсуждения глав государств.





«Согласованная политика еще и необходима с той точки зрения, что все наши государства сейчас уделяют первостепенное внимание цифровой трансформации. Россия приняла свою программу цифровую, Казахстан будет презентовать скоро свою программу, Кыргызстан работает над своей программой, Беларусь готовит соответствующий проект указа президента о цифровой трансформации. И необходимо, чтобы все эти программы содержали в себе и разделы, касающиеся нашего общего объединения» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана

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