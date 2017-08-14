В Алматинском районном суде города Астаны 17 августа 2017 года в 12.00 часов состоится круглый стол на тему: «Судебный кабинет и его возможности»

В Алматинском районном суде города Астаны 17 августа 2017 года в 12.00 часов состоится круглый стол на тему: «Судебный кабинет и его возможности».

В ходе мероприятия планируется провести разъяснительную работу о преимуществах информационного сервиса «Судебный кабинет».

В работе круглого стола примут участие судьи суда, представители банков второго уровня, жилищно-строительных кооперативов и юридических компаний.

Для освещения работы приглашаются представители СМИ.

Мероприятие состоится в здании Алматинского районного суда по адресу: г.Астана, ул.Абая, д.36.

Убедительная просьба подтвердить данные об участниках до 10.30 часов 17.08.2017 года по эл. адресу: 717-2701@sud.kz, тел.: 71-06-75, 8-702-729-67-00 (Айткулова Адина-ведущий специалист)