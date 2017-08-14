Уровень внутренней и внешней торговли в ЕАЭС вырос на четверть за 4 месяца

Все без исключения страны укрепили свою ресурсную базу на внешних рынках - Д.Медведев.

За первые 4 месяца 2017 года уровень внутренней и внешней торговли ЕАЭС вырос на четверть. Об этом в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Астане сообщил глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, передает корреспондент Zakon.kz.





«Экономическая статистика, которой мы располагаем, говорит о конкретных результатах нашей совместной работы и эти результаты неплохие. Так, за первые 4 месяца более чем на 1/4 вырос уровень внутренней и внешней торговли ЕАЭС. Все без исключения страны укрепили свою ресурсную базу на внешних рынках. Объем экспортных поставок увеличился примерно на 10%, в лучшую сторону меняется и товарная структура, растет экспорт машин и оборудования, причем на 34% продовольственных товаров, сельхоз сырья на 26%, и снижается доля энергетических товаров, что означает, что товарооборот становится более сбалансированным», - сказал Медведев.





По его мнению, для закрепления динамики роста правительствам нужно и дальше совершенствовать правила ведения бизнеса, развития кооперационных проектов.





«Ну и задачи на ближайшую перспективу выполнить подготовленную евразийской комиссией - дорожную карту по снятию барьеров в промышленности, аграрном секторе, энергетики и техническом регулировании», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана.



