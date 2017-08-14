В Алматы хотят использовать технологию реконструкции водопровода без разрытия земли

Новая технология реконструкции водопровода, не требующая разрытия городских территорий, будет возможно внедрена в Алматы после ее испытаний, которые начнутся в сентябре этого года на определенных участках сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в ГКП «Холдинг Алматы су», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как поясняется, восстановление трубопроводов методом санации стеклопластиковым рукавом - это современная технология для реконструкции действующих водопровода и канализации. Технология позволяет ремонтировать без разрытия, продлевает срок службы трубы на 50 лет, увеличивает ее пропускную способность на 20%, сокращает период производства работ почти в 2 раза по сравнению с традиционными методами (раскопка, закрытая проходка).

По словам заместителя генерального директора ГУП «Мосводосток» правительства города Москвы Владимира Яворского, за последние 2 года по сетям «Мосводостока» было восстановлено трубопроводов различного диаметра порядка 45 км. В ходе рабочей встречи с представителми ГКП «Холдинг Алматы су» он отметил, что «стоимость работ по новой технологии дешевле, чем по традиционным, особенно в Москве, где много сопутствующих коммуникаций, и порой копать нет возможности. Данная технология позволяет решить такие проблемы, не причиняя гражданам неудобства, так как нет каких-либо раскопок. Как правило, такие работы проводятся всего за одну ночь».

По его словам, сегодня в Москве практически половина сетей имеет изношенность более 70%, и если раньше от всего объема сетей «Мосводостока» в год можно было реконструировать только 10%, то с помощью новой технологи порядка 25-30%.

По информации холдинга «Алматы су», в Алматы подобный метод реконструкции уже применялся, но исключительно на сетях водоотведения. Новая технология позволяет реконструировать также и водопроводные трубы за счет разработки и внедрения лайнера (чулка), где не применяется вещество «стирол», относящийся ко второму классу опасности и запрещенный к использованию в трубопроводах с питьевой водой.

По информации акимата, в текущем году в Алматы помимо строительства и реконструкции порядка 57 км арычных сетей, ремонта 146 км дорожного покрытия, обустройства 97 тыс. м2 тротуаров, ведется реконструкция более 32 км тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего, когда было заменено 12 км теплосетей. Ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тысяч домов в микрорайонах «Айгерим», «Улжан 1,2», «Карасу», «Акбулак», «Дархан», «Курылысшы», «Ожет», «Трудовик», «Шанырак 1,2», «Алтын Бесик», «Достык» и др.