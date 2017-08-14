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В США 16-летний подросток баллотируется в губернаторы Канзаса

14 августа 2017, 16:56

Законы штата позволяют баллотироваться в губернаторы практически всем жителям, вне зависимости от их возраста.

16-летний житель штата Канзас Джек Бергесон начал предвыборную кампанию по борьбе за пост губернатора в 2018 году. У молодого человека есть свой штаб, программа и более 2 тысяч долларов, которые ему пожертвовали сторонники. Бергесон обещает бороться с коррупцией и добиться повышения средней зарплаты в штате, сообщает Вести.Ru.

О своих политических амбициях школьник рассказал в эфире популярного ток-шок Джимми Киммела. Бергесон говорит, что его предвыборная кампания не шутка и не игра. Все дело в том, что законы Канзаса позволяют баллотироваться в губернаторы практически всем жителям штата, вне зависимости от их возраста.

Бергесон называет своим политическим кумиром социалиста Берни Сандерса. Молодой человек играет за школьную футбольную команду, а его первый помощник — 17-летний приятель из седьмого класса, который в случае победы "босса" планирует стать вице-губернатором Канзаса.
Бергесон планирует модернизировать систему здравоохранения и улучшить условия работы малого бизнеса.

"Зачем ждать взросления, когда можно помочь родине прямо сейчас?", — таков девиз начинающего политика.

Фото: Youtube.

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