Кыргызстан сможет экспортировать излишки электроэнергии в Казахстан и Россию

Вопрос создания торговых площадок, позволяющих создать единый рынок электроэнергии в рамках союза обсуждали сегодня в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Больше всего, судя по комментариям глав правительств, этому новшеству обрадовались в Кыргызстане.

«Сегодня будет обсуждаться решение, которое позволит нам участвовать в торгах электроэнергии на торговых площадках России и Казахстана, - сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. - Кыргызстан обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом. Идея торговой площадки позволит нам экспортировать излишки электроэнергии, а в случае дефицита - импортировать».

«В целом, наша страна заинтересована в едином энергетическом рынке, который в первую очередь призван либерализировать торговлю электроэнергией на пространстве ЕАЭС. Сегодня мы сделали еще один шаг к данной цели» - резюмировал он.

Татьяна Ковалева