70 тысяч гостей собрал этнофестиваль «Ұлы дала елі» в Павлодаре

Этноаул из более чем 110 юрт был открыт два дня.

В Павлодаре прошел этнофестиваль «Ұлы дала елі». Праздник Великой степи, который прошел в пойме реки Иртыш, собрал гостей не только со всего Казахстана, но и из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая.





Этноаул из более чем 110 юрт был открыт два дня. Юрточный городок украсили различные инсталляции, самой популярной из которых стала домбра высотой в 10 метров, исполненная из металла и покрытая искусственным газоном.





Гостей этнофестиваля ждали выставка сельскохозяйственных животных, на которой были представлены крупный и мелкий рогатый скот племенных хозяйств Павлодарской области. Также все желающие могли сфотографироваться с настоящими охотничьими собаками и ловчими птицами.

Известные казахстанские акыны Айнур Турсынбаева, Балгынбек Имашев и Жандарбек Булгаков исполнили арнау, посвященный фестивалю и его гостям. Для детей была открыта отдельная зона, где они могли поиграть, порисовать и научиться разным ремеслам. На специальной аллее устроили кулинарный поединок по приготовлению блюд кухни кочевого народа.





- Этот фестиваль является ярким примером реализации программной статьи Нурсултана Назарбаева «Модернизация общественного сознания», направленный на укрепление патриотизма и национального духа народа, - приветствовал всех участников этнофестиваля аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Сплоченность и единство – наша главная ценность. Это особенно важно сегодня, когда, как сказал наш президент, нужно поклониться высокому духу наших доблестных предков, извлечь истории из тернистой истории, полной противостояний и великих побед.





Среди гостей фестиваля были не только жители ближнего зарубежья – в этноауле побывали супруги Фредерик и Мария Пеонсарт из Франции, которые приехали в Павлодар на мотоциклах. Больше всего их поразило конно-каскадерское представление, во время которого батыры устроили настоящую битву прямо перед зрителями.





- Мы очень рады, что побывали на фестивале, организованном с таким размахом, так хлебосольно и с такой любовью, - заявила Мария. – Возможно, мы еще вернемся сюда на следующий год.





На главной сцене 300 домбристов исполнили кюй Жаяу мусы «Құм жылан». Заслуженный артист Казахстана Секен Турысбеков исполнил кюи «Көңіл толқыны» «Жанымнам тәтті өмір» и «Ұлы дала елі». Кроме того, выступили казахстанские звезды – Торегали Тореали, Нурлан Алимжан и группа «Музарт», которые презентовали гимн фестиваля. Всех, кто собрался в этноауле, ждал небесный подарок – семеро парашютистов с высоты полутора тысячи метров провели национальный обряд шашу.





В спортивной зоне состоялись соревнования по кокпару и аударыспаку. Каждый желающий мог поучаствовать в народных играх «Тас көтеру» и «Бұқа көтеру», пытаясь поднять огромный камень и молодого бычка. Девушки и джигиты устроили шоу во время конкурса «Қыз қуу». Нашлось на фестивале место и моде – более 50 моделей продефилировали в 50 казахских национальных костюмов в показе под названием «История одежды кочевого народа пяти веков».





Завершился фестиваль концертом звезд казахстанской эстрады «Ertys Promenade» и ярким фейерверком на Центральной Набережной города. Салют над Павлодаром громыхал около 10 минут.









Фото Валерия Бугаева



