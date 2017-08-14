В акимате Алматинской области рассказали о планах сохранения малайсарийнских петроглифов

Руководством области, рассматривается вопрос о возврате земли в государственную собственность.

В акимате Алматинской области прокомментировали дальнейшую судьбу малайсарийнских петроглифов. По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области Акан Абдуалиев петроглифы в урочище Каракеспе Алматинской области находятся под охраной районного акимата.





"Последний раз камни из этой местности увозились 30 лет назад. Сегодня туда грузовая техника не заезжает. Так как земля где расположены петроглифы сейчас находятся на частной собственности. Нами принимаются меры по сохранению данной местности. В первую очередь ведутся переговоры с владельцем земельного участка. Затем, в рамках программ "Рухани жаңғыру" и "Туған жер" намерены совместно с институтом археологии провести исследования петроглифов. Тем не менее, сказать, что сейчас она не охраняется будет неправильным. Совместно с районным акиматом и полицейскими ведется дежурство в местности. Предотвращается въезд грузовых машин в урочище. Проведена профилактическая беседа с местными жителями и аксакалами", - отметил Абдуалиев.









Как нам стало известно, руководством области, рассматривается вопрос о возврате земли в государственную собственность.





Напомним, журналист Кайрат Балтабай на своей странице в Facebook поднял вопрос о разрушении древних скал с петроглифами в Алматинской области.







