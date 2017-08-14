Потасовка в Павлодаре: полицейский остается в СИЗО до внесения залога
14 августа 2017, 17:31
Размер залога составляет 1 миллион 134 тысячи 500 тенге.
Постановлением суда 25-летнему полицейскому Темирхану Шарапиденову судом вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей до фактического внесения залога в размере пятисоткратного месячного расчетного показателя в сумме 1 миллион 134 тысячи 500 тенге, сообщила пресс-служба судебного ведомства.
Срок содержания под стражей задержанного будет исчисляться с 18 часов 30 минут 11 августа до фактического внесения залога сроком на два месяца. При этом право внести залог есть как у самого подозреваемого, так и других лиц.
Следователь просил суд оставить задержанного под стражей на два месяца. Его ходатайство поддержала прокуратура. Но, согласно материалам дела, подозреваемый в совершении тяжкого преступления ранее не судим, имеет постоянное место жительство, состоит в браке, на иждивении имеет малолетнего ребенка, поэтому судья не усмотрел достаточных оснований для содержания его под стражей и санкционировал применение залога.
3 августа четверо стражей порядка прибыли на вызов о драке у ночного кафе "Арай" в Павлодаре, но ввязались в потасовку с драчунами. 11 августа в сетях появилась видеозапись инцидента под названием "полицейский беспредел в Павлодаре". На кадрах с камеры наблюдения видно, как полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление. В ходе завязавшейся потасовки один из полицейских нанес одному из задерживаемых несколько ударов дубинкой, а затем дважды пнул его в голову, стражи порядка также применили слезоточивый газ. После появления видео в сети, оно было изучено в ДВД, и сотрудники управления собственной безопасности усмотрели в действиях полицейских превышение полномочий.
Один из полицейских был задержан и водворен в ИВС. Ему было предъявлено обвинение по статье 362, часть 4, пункты 1 и 2 (Превышение власти или должностных полномочий лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с применением насилия и специальных средств).
Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Дело расследуется следственным управлением антикоррупционного ведомства.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Алексей Филиппов
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