Потасовка в Павлодаре: полицейский остается в СИЗО до внесения залога

Постановлением суда 25-летнему полицейскому Темирхану Шарапиденову судом вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей до фактического внесения залога в размере пятисоткратного месячного расчетного показателя в сумме 1 миллион 134 тысячи 500 тенге , сообщила пресс-служба судебного ведомства.

Срок содержания под стражей задержанного будет исчисляться с 18 часов 30 минут 11 августа до фактического внесения залога сроком на два месяца. При этом право внести залог есть как у самого подозреваемого, так и других лиц.





Следователь просил суд оставить задержанного под стражей на два месяца. Его ходатайство поддержала прокуратура. Но, согласно материалам дела, подозреваемый в совершении тяжкого преступления ранее не судим, имеет постоянное место жительство, состоит в браке, на иждивении имеет малолетнего ребенка, поэтому судья не усмотрел достаточных оснований для содержания его под стражей и санкционировал применение залога.



