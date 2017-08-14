Лукашенко обеспокоился "шалостями" России на границе с Беларусью
14 августа 2017, 17:38
По его мнению, отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением погранзон на границе с Россией и охлаждением отношений между странами, сообщает Lenta.ru.
"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска – то есть недоверие уже к нам", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что Москва и Минск "многое потеряли на многих направлениях".
"По некоторым вопросам мы допускаем откаты", – подчеркнул белорусский лидер.
7 апреля Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию Союзного государства. Он выразил мнение, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Белоруссии.
27 января директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Беларусью в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. В Минске данное решение раскритиковали. Распоряжение, предположительно, связано с введением в действие указа Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска.
Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.
Фото: Belnovosti.by
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