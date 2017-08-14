Казахстан будет «добирать» налоги за прибыль в оффшорах

Первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировал вопрос, как налоговое соглашение с ОЭСР повлияет на двойное налогообложение и оффшоры, передает корреспондент Zakon.kz.

«Безусловно, все страны, в том числе государства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует проводить контроль иностранных компаний. Данные положения есть в наших поправках», - пояснил он журналистам в кулуарах конференции по разъяснению проекта нового Налогового кодекса.

Как пояснил спикер, сегодня общемировые доходы, то есть доходы, полученные за рубежом, казахстанцы обязаны декларировать здесь.

«Часть прибыли, которую казахстанец не получает, не подлежит декларированию по действующему законодательству. Но по стандартам ОЭСР прибыль, получаемая в оффшорных странах, оффшоропроводящих странах, подлежит обнажению в стране резидентства. Поэтому данные положения там есть. Если есть прибыль, необложенная в оффшорных странах, она должна облагаться в Казахстане. Эти положения в проекте есть», - подчеркнул Р. Даленов.

Ксения Давыдова