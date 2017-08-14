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Слухи о массовом отравлении детей опровергли в Атырауской области

14 августа 2017, 17:52

Информация не соответствует действительности.

В пресс-службе Атырауского областного акимата опровергли информацию о массовом отравлении школьников, сообщает Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря областного акимата, информация не соответствует действительности. Фактов отравления детей нет.

"Было указано об отравившихся учениках 15 школы, но они даже еще не выехали в Астану, только поедут", - сообщил пресс-секретарь по телефону.

Начальник Жылыойского отдела образования Жанар Орынбасаровна также сообщила о том, что все дети из Атырауской области здоровы.

"На ЭКСПО из нашей области сейчас находятся 94 ученика из 7, 8 и 21 школы. Возвращаются с выставки также 94 ребенка из 5, 4 и 7 школы. Собираются выехать дети из 6, 13 и 15 школы, также 94 ученика. В общем из Атырауской области в Астану отправлено 282 ученика. Никакого отравления нет, все дети здоровы. Мы постоянно поддерживаем связь с ними", - рассказала Жанар Орынбасаровна.

По ее словам, ученики школы СШ №15 выедут в Астану только 17 августа.

Напомним, пользователь Facebook Айдос Садыков опубликовал на своей странице пост о том, что учащиеся средней школы №15 города Кульсары якобы отправились во время экскурсии на ЭКСПО.


Фото: Facebook.

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