Фермеры Актюбинской области объединяются в сельхозкооперативы

В Актюбинской области во исполнение поручения Главы государства активно реализуется сельскохозяйственная кооперация. Так, на сегодняшний день в регионе создан 171 сельхозкооператив, из них мясного направления - 95, молочного – 19, овощного – 5 и другие , сообщает Информационный центр «Актобе акпарат».





Сельхозкооперативы Актюбинской области объединили 2 711 личных подсобных хозяйств, 108 фермерских хозяйств и 30 юридических лиц. Кооперативами на сегодня произведено 841 тонна мяса, 1528 тонн молока и 334 тонны другой продукции.









Только в этом году в области создано 72 сельхозкооператива, для них приобретено 11 молоковозов, 9 холодильных установок, открыто 9 убойных пунктов, а также создано 3 396 малых семейных откормочных площадок.





Из 114 кооперативов мясомолочного направления более половины полностью обеспечены оборудованием и техникой. Остальные кооперативы приобретают необходимую технику по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства». Это позволит наладить систему качественного централизованного сбора сырья и его доставки на перерабатывающие предприятия. Подобная мера поддержки сельхозкооперативов окажет существенное влияние на их дальнейшее развитие и объемы вырабатываемой продукции.













Наряду с этим активно развиваются отрасли нетрадиционного сельского хозяйства. По данному направлению создано 5 сельхозкооперативов, занимающихся разведением пчел, коз, перепелов, рыб, малины, гороха и фасоли.





В частности, создан кооператив «Пчеловоды Актобе», в состав которого 23 пчеловода. Производимую продукцию кооператив реализует на внутреннем рынке. Всего пчеловодами региона в прошлом году произведено 12,9 тонн меда.









Кооперативом «Шекшек Ата» на сегодняшний день произведено 17 тонн козьего молока, которое реализуется в крупных торговых сетях города Актобе.





Производством перепелиных яиц занимается СХК «Маджида». Кооператив объединил более 20 птицеводов, а их общее поголовье составляет 5000 перепелов. На сегодняшний день кооперативом произведено 11 тыс. штук яиц.





Также аграриями региона успешно осваиваются и зернобобовые культуры. Только в Кобдинском районе посевные площади фасоли и нута составили 59 га. Применение технологии орошения позволяет фермерам получать гарантированный урожай.









В Актобе ТОО «Болат ЛТД» одним из первых в стране наладило промышленное выращивание малины. В текущем году уборочная площадь культуры составляет 25 га. Предварительная урожайность – порядка 15 ц/га. Осенью текущего года планируется расширить площадь многолетних насаждений под малиной до 45 га.





В текущем году по программе продуктивность занятости и развитию массового предпринимательства выделены 2,3 млрд. тенге. На данные средства кооперативы закупают необходимую технику, оборудование, а также племенной скот мясомолочного направления.





Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»







