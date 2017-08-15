Фермеры Актюбинской области объединяются в сельхозкооперативы
15 августа 2017, 10:00
Сельхозкооперативы Актюбинской области объединили 2 711 личных подсобных хозяйств.
В Актюбинской области во исполнение поручения Главы государства активно реализуется сельскохозяйственная кооперация. Так, на сегодняшний день в регионе создан 171 сельхозкооператив, из них мясного направления - 95, молочного – 19, овощного – 5 и другие, сообщает Информационный центр «Актобе акпарат».
Сельхозкооперативы Актюбинской области объединили 2 711 личных подсобных хозяйств, 108 фермерских хозяйств и 30 юридических лиц. Кооперативами на сегодня произведено 841 тонна мяса, 1528 тонн молока и 334 тонны другой продукции.
Только в этом году в области создано 72 сельхозкооператива, для них приобретено 11 молоковозов, 9 холодильных установок, открыто 9 убойных пунктов, а также создано 3 396 малых семейных откормочных площадок.
Из 114 кооперативов мясомолочного направления более половины полностью обеспечены оборудованием и техникой. Остальные кооперативы приобретают необходимую технику по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства». Это позволит наладить систему качественного централизованного сбора сырья и его доставки на перерабатывающие предприятия. Подобная мера поддержки сельхозкооперативов окажет существенное влияние на их дальнейшее развитие и объемы вырабатываемой продукции.
Наряду с этим активно развиваются отрасли нетрадиционного сельского хозяйства. По данному направлению создано 5 сельхозкооперативов, занимающихся разведением пчел, коз, перепелов, рыб, малины, гороха и фасоли.
В частности, создан кооператив «Пчеловоды Актобе», в состав которого 23 пчеловода. Производимую продукцию кооператив реализует на внутреннем рынке. Всего пчеловодами региона в прошлом году произведено 12,9 тонн меда.
Кооперативом «Шекшек Ата» на сегодняшний день произведено 17 тонн козьего молока, которое реализуется в крупных торговых сетях города Актобе.
Производством перепелиных яиц занимается СХК «Маджида». Кооператив объединил более 20 птицеводов, а их общее поголовье составляет 5000 перепелов. На сегодняшний день кооперативом произведено 11 тыс. штук яиц.
Также аграриями региона успешно осваиваются и зернобобовые культуры. Только в Кобдинском районе посевные площади фасоли и нута составили 59 га. Применение технологии орошения позволяет фермерам получать гарантированный урожай.
В Актобе ТОО «Болат ЛТД» одним из первых в стране наладило промышленное выращивание малины. В текущем году уборочная площадь культуры составляет 25 га. Предварительная урожайность – порядка 15 ц/га. Осенью текущего года планируется расширить площадь многолетних насаждений под малиной до 45 га.
В текущем году по программе продуктивность занятости и развитию массового предпринимательства выделены 2,3 млрд. тенге. На данные средства кооперативы закупают необходимую технику, оборудование, а также племенной скот мясомолочного направления.
Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873011-3e5aa3f9c9e4df293037b8ea9dac3593
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...