Альтруизм и порядочность будет в чести всегда
14 августа 2017, 18:10
Вот истинная ответственность человека перед обществом, честность и порядочность!
Карагандинская пенсионерка Мария Макарова, конечно, не предполагала, что обычная прогулка по городу обернется потерей… С М.Макаровой все в порядке, не досчиталась же она своего кошелька с пенсией в 60 тысяч, удостоверений личности и пенсионного, а также пластиковой карты с 15 тысячами тенге.
Обнаружив, хотя и не сразу пропажу, пенсионерка огорчилась так, что повысилось давление. В то время, когда пыталась дома успокоиться и ждала дочь, ей позвонили.
Незнакомец, поинтересовавшись случившейся пропажей, уточнил ее домашний адрес и пообещал, что вскоре сам привезет утерянное. Пенсионерка, что скрывать, не поверила такому альтруизму звонившего. И, конечно же, была несказанно удивлена тем, что буквально через несколько часов к ней в дверь постучались, и незнакомый мужчина, представившись коротко «Омаров», протянул пенсионерке утерянный кошель!
Мария Дмитриевна хотела было отблагодарить, да гость, попрощавшись, тут же быстро удалился. Умиротворенная таким концом дня, и просидела пенсионерка до вечера, когда зашла к ней соседка. Она-то сходу и поинтересовалась, что это к ней приходил председатель суда?
Мария Дмитриевна выдала ей и пришедшей дочери всю историю с кошельком. Дочь без труда нашла по интернету сайт суда № 3 Октябрьского района и на фото его председателя – Орала Омарова мать легко узнала посетившего днем незнакомца.
«Вот истинная ответственность человека перед обществом, честность и порядочность! Бесспорно, никто не имел бы оснований обвинять в воровстве человека, нашедшего бумажник, если бы он положил его себе в карман. В вашей системе работают честные люди, один из которых Орал Омаров», - написала М.Макарова в своем письме Председателю Верховного Суда.
Гульмира Муханбетжанова
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