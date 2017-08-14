Человечество может исчезнуть через 100-500 лет

В конце своего существования люди, скорее всего, сделают биосферу непригодной для жизни.

Человечество исчезнет через 100-500 лет. К такому выводу пришел бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир, его статья опубликована в International Journal of Astrobiology, передает передает Росбалт





Из текста статьи следует, что технологические цивилизации, которые существуют миллионы лет, чрезвычайно редки и маловероятны. Люди — одна из них. При этом, по мнению ученого, Homo sapiens является одним из самых отстающих технологически развитых видов, поскольку покорение космоса и освоение энергии атома произошло только в последние 100 лет. Человеческая цивилизация должна быть типичной во Вселенной, полагает Уитмир.





По его мнению, принцип заурядности предполагает, что поочередное появление нескольких цивилизации на одной и той же планете маловероятно. Это означает, что в конце своего существования люди, скорее всего, сделают биосферу непригодной для жизни.





Уитмир также построил колоколообразную кривую, с помощью которой установил, сколько еще проживет человечество. По его версии, технологическая цивилизация на Земле продержится примерно столько же, сколько уже существует, то есть около ста лет, а с учетом стандартного отклонения и асимметрии графика этот показатель увеличивается до 500 лет.



