Акишев успокоил Назарбаева: Ситуация c курсом в целом стабильна. Оснований для беспокойства нет

Обменный курс тенге после колебаний в начале августа сейчас стабилизировался.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Национального Банка Данияром Акишевым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды





В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального Банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.





Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.





Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.





- Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет, - сказал председатель Национального Банка





В завершение встречи глава государства дал ряд поручений.



