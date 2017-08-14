Акишев успокоил Назарбаева: Ситуация c курсом в целом стабильна. Оснований для беспокойства нет
14 августа 2017, 18:23
Обменный курс тенге после колебаний в начале августа сейчас стабилизировался.
В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального Банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.
Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.
Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.
- Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет, - сказал председатель Национального Банка
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений.
Фото: пресс-службы президента
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