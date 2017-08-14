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Законопроект, приравнивающий обладателей «Алтын белгі» на рассмотрении в Мажилисе

14 августа 2017, 19:15

Уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники-обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы.

Министерство образования и науки РК внесло на рассмотрение в Мажилис законопроект, который приравнивает баллы «Алтын белгі» ко всем другим. Ожидается, что принят он будет осенью, сообщает ortcom.kz.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова отметила, что министерство продолжит работу над изменением законодательства, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора «Алтын белгі».

Это связано с тем, что не все обладатели почетного знака показывают высокий уровень знаний на сдаче единого национального тестирования.

- В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения, - добавила Кобенова

Уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники-обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы.

- Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации, руководство школ будет строго наказано. Еще раз: детям боятся нечего, - сказала Гульзат Кобенова

Стоит отметить, что МОН РК выделило дополнительно 1487 грантов.
По всем интересующим вопросам по распределению образовательных грантов, можно обратиться в Национальный центр тестирования, в котором работает общественная приемная и "горячая линия". Информация на сайте НЦТ www.testcenter.kz.

Фото: Хабар


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