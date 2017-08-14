Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮАР заметили розового слоненка-альбиноса

14 августа 2017, 19:27

Африканские слоны-альбиносы встречаются очень редко.

На кадрах, снятых в национальном парка Крюгер, детеныш необычной окраски резвится в водоеме вместе с другими слонами, передает Lenta.ru

Автор ролика отмечает, что африканские слоны-альбиносы встречаются очень редко. Кроме того, зачастую их шкура покрыта грязью, которая защищает от солнечных лучей. Из-за этого альбиносов особенно трудно заметить. Их фотографировали менее пяти раз и впервые сняли на видео.

«Важно, что розовый слоненок не испытывает недостатка в заботе, внимании и любви, — пишет автор видео — Чтобы выносить детеныша, слонам требуется 22 месяца, поэтому любой слоненок — это огромная инвестиция в стадо, независимо от того, как он выглядит».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В феврале сообщалось, что в американском штате Южная Каролина заметили оранжевого аллигатора. Специалисты полагают, что животное каким-то образом испачкалось.




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...