Минздрав РК назвал информацию о массовом отравлении детей на ЭКСПО фейком
14 августа 2017, 19:37
Экстренных извещений по факту массового отравления 40 детей не поступало.
Сообщение в социальных сетях о массовом отравлении 40 учеников средней школы №15 города Кульсары Атырауской области на ЭКСПО, является фейком. Об этом отметили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz
По данным Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК экстренных извещений по факту массового отравления 40 детей не поступало.
Также по данным управления образования Атырауской области ученики вышеуказанного учебного заведения планируют выехать на ЭКСПО 17 августа т.г.
Напомним, что сегодня пользователь Facebook Айдос Садыков на своей странице опубликовал пост, где безосновательно заявил о массовом отравлении на ЭКСПО 40 школьников из города Кульсары Атырауской области.
Ранее слухи о массовом отравлении детей опровергли в акимате Атырауской области. По словам пресс-секретаря областного акимата, информация не соответствует действительности. Фактов отравления детей нет.
Начальник Жылыойского отдела образования Жанар Орынбасаровна также сообщила о том, что все дети из Атырауской области здоровы.
Фото: services.tvzvezda.ru
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