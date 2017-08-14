В Атырау осудили злоумышлинников устроивших вооруженное нападение в букмекерской конторе
14 августа 2017, 18:44
Виновных лишили свободы на 4 года и на 15 лет.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области осуждены трое жителей Жылыойского района за покушение на убийство и хулиганство, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2017 года в городе Кульсары потерпевшие Е. и А., сидели в букмекерской конторе «Евроспорт», и в этот момент ворвались Б. и К., Д., у которых были палки и оружие.
Они напали на потерпевших и начали избивать их, а Д., у которого в руках было оружие, начал стрелять из ружья в сторону потерпевших.
В результате потерпевшим были причинены множественные огнестрельные раны. Затем после совершения преступления трое злоумышленников скрылись с места происшествия.
На главном судебном разбирательстве вина преступной троицы обвиняемых была доказана видеозаписью с камеры, установленной в букмекерской конторе «Евроспорт».
Суд, признал Д. виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3, ст.24; п.6,9, ч.2, ст.99 УК (покушение на убийство) и ч.2 ст. 287(незаконное хранение или ношение ружья) УК и лишил свободы на 15 лет 3 месяцев. Поддельников Б. и К. суд также признал виновными в совершении преступления предусмотренного п.2, ч.3, ст.293 УК (хулиганство) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: tambovtoday.ru
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