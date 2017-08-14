В 575 км от Алматы зафиксировано землетрясение магнитудой 4.9
14 августа 2017, 20:13
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Cетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 августа 2017 года в 17 час 26 мин 05 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz
«Эпицентр землетрясения расположен в 575 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.44° с.ш. 83.46° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Фото: avdet.org
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