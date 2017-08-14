В результате оползня в столице Сьерра-Леоне погибло не менее 200 человек
14 августа 2017, 20:20
Морги переполнены.
Оползень в Сьерра-Леоне вызвал массовые человеческие жертвы, передает Росбалт.
Власти Фритауна, столицы страны, сообщили о гибели как минимум 200 человек.
По информации The Associated Press, морги переполнены.
Сход селя вызвали сильные дожди.
Фото: sputnik-georgia.com
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