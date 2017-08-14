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В результате оползня в столице Сьерра-Леоне погибло не менее 200 человек

14 августа 2017, 20:20

Морги переполнены.

Оползень в Сьерра-Леоне вызвал массовые человеческие жертвы, передает Росбалт.

Власти Фритауна, столицы страны, сообщили о гибели как минимум 200 человек.

По информации The Associated Press, морги переполнены.

Сход селя вызвали сильные дожди.

Фото: sputnik-georgia.com

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