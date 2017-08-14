Гибкую батарейку, работающую на слезе и моче придумали в Китае
14 августа 2017, 20:28
Разработчики надеются, что новые батарейки хорошо подойдут для носимых или имплантируемых устройств.
Команда ученых из Китая создала гибкую батарейку, которая работает на соленых жидкостях, в том числе биологических – поте, слезе и моче. О новинке разработчики рассказали в журнале Chem, передает Газета.ru
Сейчас в имплантируемых медицинских устройствах используются твердые литийионные батарейки, а существующие гибкие батарейки содержат воспламеняющиеся или едкие электролиты, угрожающие безопасности пациента.
Ученые создали два вида батарей – один выполнен в форме многослойной ленты с расположенными внутри электродами, другой – из свернутых жгутом нанотрубок. Электролитом для новой батарейки послужит сульфат натрия, но создатели отмечают, что она сможет работать даже на соленой воде или соленых телесных жидкостях.
Разработчики надеются, что новые батарейки хорошо подойдут для носимых или имплантируемых устройств.
Фото: Membrana.ru
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