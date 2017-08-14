EXPO 2017: анонс мероприятий на 14 августа

Что посмотреть на международной выставке во вторник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.





В 10:00 в медиа-центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция по итогам 2 месяцев работы выставки.



В конференции примут участие Управляющий директор Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Бейбит Карымсаков, а также директора всех департаментов.





В 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Республики Индия. В официальной части мероприятия примет участие Посол Индии в Республике Казахстан господин Харш Кумар Джейн. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов.

В своей энергетической политике, республика ориентируется на международный солнечный альянс, созданный Индией. Одна из основных целей - укрепление мирового рынка энергоэффективности путем создания благоприятного нормативно-правового режима.

Павильон Республики Индия посредством интерактивных экспозиций, представляет достижения в области использования солнечных источников энергии, а также демонстрирует способы повышения уровня жизни людей, проживающих в сельских и отдаленных районах планеты.



В 13:00 павильон Кореи ЭКСПО-2017 приглашает посмотреть представление группы Тхэккён. В мероприятии примут участие 20 человек, во главе с президентом всемирной федерации боевых искусств Чон Хва Тхё.



Тхэккён - это традиционное корейское боевое искусство, впервые записанное во время династии Чосон. В течение 30 минут команда покажет четыре разных выступления.

Отметим, что бойцы Тхэккён способствует сохранению и продвижению традиционных боевых искусств двух стран, зарегистрированному как культурное наследие ЮНЕСКО.

Вместе с тем, в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 планируется проведения мероприятия на тему «Международный обмен нематериального культурного наследия между Кореей и Казахстаном», где будет представление традиционных боевых искусств, лекции и культурный обмен между двумя странами.

В 15.00 состоится празднование Национального Дня Африки. В мероприятии примут участие Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов и генеральный комиссар Сьерра Леоне Филипп Конте.

Официальную часть продолжит зажигательное шоу африканских артистов из группы Джембе. Также, в ходе празднования состоится выступление группы Африкана из Демократической Республики Конго. По завершению церемонии гости будут приглашены на большой парад для визита плазы Африки.



В 17:00 на сцене Национального дня состоится торжественное посвящение в волонтеры ЭКСПО-2017, где они прочитают кодекс и дадут клятву.



Напоминаем, что это уже третий поток волонтеров на Выставке. За два месяца проведения ЭКСПО-2017 три тысячи волонтеров помогли при проведении Выставки. Из разных уголков Казахстана приехало около полторы тысячи активистов. В этом месяце из 8 регионов Казахстана прибыли волонтеры: Алматинская облость, Атырауская, ВКО, ЗКО, Кызылординская облость, Жамбылская облость, город Алматы и Астана.

После официальной части, будут представлены музыкальные номера самих волонтеров, а также артистов казахстанской эстрады.

В этом месяце штаб волонтеров решил провести традиционное Посвящение в волонтеры в виде Парада.

Специальный участник Парада Посвящения: волонтер-паралимпиец, Мастер спорта международного класса по спортивным танцам на колясках. Бронзовый призер Чемпионата Мира- Факия Шихова.

Специальный гость Посвящения: певец и музыкант - Сон Паскаль.



