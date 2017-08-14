EXPO 2017: анонс мероприятий на 14 августа
14 августа 2017, 20:42
Что посмотреть на международной выставке во вторник.
10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».
Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.
В 10:00 в медиа-центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция по итогам 2 месяцев работы выставки.
В конференции примут участие Управляющий директор Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Бейбит Карымсаков, а также директора всех департаментов.
В 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Республики Индия. В официальной части мероприятия примет участие Посол Индии в Республике Казахстан господин Харш Кумар Джейн. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов.
В своей энергетической политике, республика ориентируется на международный солнечный альянс, созданный Индией. Одна из основных целей - укрепление мирового рынка энергоэффективности путем создания благоприятного нормативно-правового режима.
Павильон Республики Индия посредством интерактивных экспозиций, представляет достижения в области использования солнечных источников энергии, а также демонстрирует способы повышения уровня жизни людей, проживающих в сельских и отдаленных районах планеты.
В 13:00 павильон Кореи ЭКСПО-2017 приглашает посмотреть представление группы Тхэккён. В мероприятии примут участие 20 человек, во главе с президентом всемирной федерации боевых искусств Чон Хва Тхё.
Тхэккён - это традиционное корейское боевое искусство, впервые записанное во время династии Чосон. В течение 30 минут команда покажет четыре разных выступления.
Отметим, что бойцы Тхэккён способствует сохранению и продвижению традиционных боевых искусств двух стран, зарегистрированному как культурное наследие ЮНЕСКО.
Вместе с тем, в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 планируется проведения мероприятия на тему «Международный обмен нематериального культурного наследия между Кореей и Казахстаном», где будет представление традиционных боевых искусств, лекции и культурный обмен между двумя странами.
В 15.00 состоится празднование Национального Дня Африки. В мероприятии примут участие Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов и генеральный комиссар Сьерра Леоне Филипп Конте.
Официальную часть продолжит зажигательное шоу африканских артистов из группы Джембе. Также, в ходе празднования состоится выступление группы Африкана из Демократической Республики Конго. По завершению церемонии гости будут приглашены на большой парад для визита плазы Африки.
В 17:00 на сцене Национального дня состоится торжественное посвящение в волонтеры ЭКСПО-2017, где они прочитают кодекс и дадут клятву.
Напоминаем, что это уже третий поток волонтеров на Выставке. За два месяца проведения ЭКСПО-2017 три тысячи волонтеров помогли при проведении Выставки. Из разных уголков Казахстана приехало около полторы тысячи активистов. В этом месяце из 8 регионов Казахстана прибыли волонтеры: Алматинская облость, Атырауская, ВКО, ЗКО, Кызылординская облость, Жамбылская облость, город Алматы и Астана.
После официальной части, будут представлены музыкальные номера самих волонтеров, а также артистов казахстанской эстрады.
В этом месяце штаб волонтеров решил провести традиционное Посвящение в волонтеры в виде Парада.
Специальный участник Парада Посвящения: волонтер-паралимпиец, Мастер спорта международного класса по спортивным танцам на колясках. Бронзовый призер Чемпионата Мира- Факия Шихова.
Специальный гость Посвящения: певец и музыкант - Сон Паскаль.
В 19:00 в Холле Энергии стартует Международный джазовый фестиваль «Jazzia». Фестиваль станет настоящим подарком для всех ценителей данного жанра. Талантливые джазовые исполнители превратят Астану в столицу современного джаза. C 15 по 17 августа знаменитые коллективы будут исполнять как классические джазовые произведения, снискавшие популярность во всем мире, так и уникальные авторские композиции.
Jazzia – это 3 дня выступлений всемирно известных музыкальных коллективов разных стран, которые разделяют основные ценности Выставки – устойчивое развитие человечества в гармонии с природой через ответственное использование ресурсов и объединение талантов для создания духовной энергии музыки.
15 августа - фестиваль торжественно откроет группа East Drive. Далее зрители смогут насладиться выступлением знаменитого американского джазового саксофониста Билла Эванса;
16 августа - выступят Shai Maestro Trio из Израиля и один из основоположников движения фьюжн, легендарный ударник Билли Кобэм;
17 августа - своим творчеством порадуют обладатели и номинанты самой престижной музыкальной премии "Грэмми" - Маркус Миллер и гитарист Ли Ритенур.
В 21.30 состоится гала-концерт приуроченный к празднованию Дней культуры и искусства Мангистауской области под названием «Қарт Каспийден сәлем ал, ерке Есіл!».
В мероприятии примут участие национальный-инструментальный оркестр им. А. Таракулы и танцевальные ансамбли. Также, вниманию зрителей будут представлены композиции в исполнении Нурыма Асканова, Акмарал Еримбетовой, Алпысбекам Онайбайулы и Сабита Шектибаева.
Свое мастерство покажут танцевальные ансамбли «Жорға», «Настроение», «Экзотика», «Хает», «Шадвал», «Нур», «Альтаир» и семейно-вокальный ансамбль «Арна».
Концертная программа будет включать в себя и выступления казахстанских звезд, выходцев из Мангистауской области – Айгуль Косанова, Тамара Асар, Камшат Жолдыбаева и Лукпан Жолдасов.
Фото: Радио Азаттык
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