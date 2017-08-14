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В Мангистауской области отремонтируют дорогу к комплексу Бекет-ата

14 августа 2017, 20:53

Развитие туризма позволит показать миру уникальные достопримечательности края.

Две трети всех историко-культурных и архитектурных памятников Казахстана находятся в Мангистау. Многие из них могут сравниться с лучшими памятниками народного зодчества не только края, но и страны. Повысить интерес туристов к ним поможет ремонт дорог, убежден заместитель акима региона Максат Скаков, сообщает ortcom.kz

Мангистау - большой музей под открытым небом. Развитие туризма позволит показать миру уникальные достопримечательности края.

- В Мангистауской области собраны ценные свидетельства прошлого.Большая работа проводится в рамках программы «Рухани жангыру». Развитие туризма – это прежде всего инфраструктура, - отметил Максат Скаков

На строительство 51 километра дороги к выдающемуся историческому и духовному памятнику областиБекет-Ата выделили средства из бюджета.

В настоящее время такие памятники Мангистауской области, как уникальный некрополь и мечеть Шакпак-Ата, пантеон батыров Сисем-Ата и другие предложены в различные номинации списка объектов Всемирного культурного наследия под охрану ЮНЕСКО.

Фото: www.ortcom.kz

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