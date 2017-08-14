Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Футболист получил за удаление дисквалификацию на одну встречу, еще четыре игры Роналду пропустит за толчок арбитра.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил дисквалификацию на пять матчей за удаление и толчок судьи в первой встрече Суперкубка Испании против «Барселоны» , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).





Футболист получил за удаление дисквалификацию на одну встречу, еще четыре игры Роналду пропустит за толчок арбитра.





Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Роналду вышел на замену во втором тайме и забил гол. За симуляцию игрок получил вторую желтую карточку и был удален с поля, после чего португалец толкнул в спину судью.



