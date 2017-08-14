В России предлагают наказывать государственные СМИ за новости о рэп-баттлах

Публиковать информацию о состязании рэперов могут себе позволить только оппозиционные СМИ.

Обсуждение в государственных средствах массовой информации роликов, содержащих нецензурную брань, — недопустимо. Такое мнение в понедельник, 14 августа, высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя новости о рэп-баттле Оксимирона против Гнойного , передает , передает Lenta.ru





По его словам, публиковать информацию о состязании рэперов могут себе позволить только оппозиционные СМИ, а государственные должны отвечать за такие вещи. Онищенко отметил, что необходимо менять законодательство, чтобы можно было серьезно наказать издания и каналы, а не просто «пожурить, поругать».





«Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик. Там, по-моему, в течение ночи 3 миллиона было просмотров, и все с гордостью об этом сообщали. Особенно бесстыдно вели себя государственные каналы», — сказал депутат.





На момент написания заметки ролик с рэп-баттлом Оксимирона и Гнойного, появившийся на YouTube-канале организатора поединка Versus Battle, набрал 6,4 миллиона просмотров. Состязание разошлось на мемы.





Баттл состоялся 6 августа, но в сети появился только вечером 13-го. Участники поединка оскорбляют друг друга и ругаются матом, что соответствует жанру.



