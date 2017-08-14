Курс биткоина стремится к новым рекордам

Курс самой популярная в мире криптовалюты биткоин (Bitcoin) в ходе сегодняшних торгов продолжает уверенный рост после преодоления в воскресенье исторически рекордного рубежа в $4000 , передает , передает Росбалт.





В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты сегодня на 16:42 мск поднялся на 5,13% до $4268, на BitStamp — на 4,87% до $4250, на Poloniex — на 5,55% до $4280. При этом курс Ethereum на Bitfinex на 16:33 мск вырос на 1,11% до $299. Курс Ripple на этой же бирже растет на 0,47% до 16,84 цента. Курс Bitcoin Cash снизился на 0,7% до $303,1, сообщает РИА «Новости».





Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 16:46 мск понедельника составила более $140 млрд. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается почти в $71 млрд (50,7% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более $28,4 млрд. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в $6,6 млрд, на четвертом — Bitcoin Cash (чуть более $5 млрд). Помимо этого, криптовалюта IOTA вышла на 5-е место по капитализации ($2,403 млрд), обогнав Litecoin ($2,402 млрд).





Напомним, что биткоин, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия этой криптовалюты ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может «добыть» биткоины путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.





Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. В частности, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.



